Budzi się Bufo bufo. Kierowcy muszą uważać

W Szczecinie pojawiły się nowe tablice informacyjne i zmieniła się organizacja ruchu w rejonie występowania Ropuchy szarej (Bufo bufo).

- Jedną z takich tras, gdzie zmienia się organizacja ruchu, jest odcinek wzdłuż ulicy Kopalnianej, który wiedzie w kierunku Jeziora Szmaragdowego. To właśnie tam, wśród drzew i wilgotnych zakątków, ropuchy Bufo bufo masowo ruszają w stronę wody, by złożyć jaja - wyjaśnia Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. - Aby pomóc płazom bezpiecznie dotrzeć do celu, w okolicy wprowadzono czasowe ograniczenia dla kierowców. Górny parking przy jeziorze został zamknięty, a osoby odwiedzające to miejsce proszone są o zostawianie aut niżej i omijanie ulicy Kopalnianej - dodaje Łątka.

Dodatkową ochronę dla płazów ma zapewnić siatka z geowłókniny przy krawężnikach. Ogrodzenie zatrzymuje zwierzęta z dala od jezdni. Pracownicy Lasów Miejskich regularnie przenoszą płazy za ogrodzenia, bliżej ich naturalnych zbiorników. Tego typu zabezpieczenia zainstalowane są na ulicach Jęczmiennej i Kopalnianej w Szczecinie.

Wiosenna migracja ropuch Bufo bufo rozpoczęła się również w okolicach stawu Goplany w Lesie Arkońskim, gdzie szczególną czujnością powinni wykazać się rowerzyści.

Eksperci apelują, by nie ingerować w wędrówkę ropuch. Zwierzęta najlepiej poradzą sobie same, jeśli tylko pozwoli się im spokojnie przejść. Wiosenna migracja Bufo bufo potrwa jeszcze kilka tygodni. Ropucha szara jest objęta ochroną w Polsce.

