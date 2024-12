Do szpitala w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie) w Boże Narodzenie trafiło 13-miesięczne dziecko ze śladami pobicia. Policja zatrzymała matkę chłopca.

Przypomnijmy, że rodzinny dramat miał miejsce na Pomorzu Zachodnim w Boże Narodzenie. Do szpitala w Nowogardzie zgłosił się ojciec z 13-miesięcznym chłopcem. - Dziecko trafiło do szpitala z powodu infekcji i dopiero podczas badań okazało się, że ma ślady przemocy. Lekarze zgłosili to policji - uzupełnia Frąckowiak. Jako pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF FM.