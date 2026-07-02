Szczecin Pięciolatek wpadł do basenu. Trafił do szpitala Oprac. Michał Malinowski |

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock

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Jak przekazała aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, do zdarzenia doszło na terenie obiektu wypoczynkowego w Mielnie, gdzie przebywała dziewięcioosobowa rodzina - pięcioro dzieci i czworo dorosłych.

- Podczas zabawy pięciolatek oddalił się od opiekunów i znalazł się w pobliżu basenu, do którego wpadł. Dziecku pomocy udzieliły osoby postronne, które wyciągnęły je z wody - podała policjantka.

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Basen był objęty monitoringiem i znajdował się pod nadzorem ratownika, który również podjął czynności ratunkowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Dziecko zostało przetransportowane do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Policja ustaliła, że wszyscy opiekunowie byli trzeźwi - przekazała aspirant Sreberska.

Jak się dowiedzieliśmy, stan dziecka jest stabilny i nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.