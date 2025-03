Pożar na farmie wiatrowej. Zapaliła się turbina

Ługowina. Pożar turbiny wiatrowej

Pożar turbiny na farmie wiatrowej PGE Resko I w miejscowości Ługowina na Pomorzu Zachodnim. Na razie nie wiadomo, dlaczego pojawił się ogień.

Strażacy otrzymali zgłoszenie w środę po godzinie 10. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej.

- Działania strażaków ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia – przekazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht.

Pożar turbiny na farmie wiatrowej pod Reskiem Źródło: KP PSP Łobez

Gondola wiatraka znajduje się na wysokości około stu metrów, co uniemożliwiało na początku skuteczną akcję gaśniczą. Po kilkudziesięciu minutach sytuację udało się opanować.

- Działania zostały zakończone. Nastąpiło przekazanie miejsca zdarzenia właścicielowi obiektu - przekazał kapitan Marek Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane

Wiatraki w miejscowości Ługowina to Elektrownia Wiatrowa Resko I należąca do PGE Energia Odnawialna. Działa od 2013 roku. Moc zainstalowana to ponad 14 MW. Jest tam siedem turbin o mocy 2 MW.

Pożar turbiny na farmie wiatrowej pod Reskiem Źródło: KP PSP Łobez

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do zapalenia się turbiny. Na zdjęciach przesłanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie widać, że ogień objął tylko gondolę. Łopaty wiatraka nie są zniszczone.

- Nie znamy przyczyn. Będziemy je wyjaśniać po zakończeniu akcji gaśniczej – powiedział Marcin Poznań z biura prasowego PGE.

Pożar turbiny na farmie wiatrowej pod Reskiem Źródło: KP PSP Łobez

To kolejny przypadek zapalenia się turbiny wiatrowej w ostatnich miesiącach. W listopadzie ubiegłego roku spłonął wiatrak w gm. Malechowo pod Koszalinem. W październiku pożar zniszczył turbinę w gm. Będzino między Koszalinem a Kołobrzegiem.