Pękła rura, droga się zapadła
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Spacerowej w Kołobrzegu. Około godziny 12:30 zapadł się fragment jezdni. W wyrwę wpadło koło jadącego samochodu. Jak poinformował portal miastokołobrzeg.pl, kierowca wyjechał z zapadliska dzięki pomocy świadków.
Przyczyną zdarzenia była awaria magistrali wodnej. Pod asfaltem pękła rura o średnicy około jednego metra. Woda wypłukała grunt i asfalt zapadł się pod ciężarem auta. Na miejsce zdarzenia przyjechał zespół pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Usuwanie awarii zajęło kilka godzin. W czasie prac ulica była wyłączona z ruchu.
Jak poinformował dyżurny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu, prace zakończyły się przed godziną 18.00.
Źródło: tvn24.pl