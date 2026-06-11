Szczecin Pękła rura, droga się zapadła Oprac. Rafał Molenda |

Awaria wodociągu - zapadła się jezdnia Źródło wideo: miastokolobrzeg.pl Źródło zdj. gł.: miastokolobrzeg.pl

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Spacerowej w Kołobrzegu. Około godziny 12:30 zapadł się fragment jezdni. W wyrwę wpadło koło jadącego samochodu. Jak poinformował portal miastokołobrzeg.pl, kierowca wyjechał z zapadliska dzięki pomocy świadków.

Dziura w asfalcie na ulicy Spacerowej w Kołobrzegu Źródło zdjęcia: miastokolobrzeg.pl

Przyczyną zdarzenia była awaria magistrali wodnej. Pod asfaltem pękła rura o średnicy około jednego metra. Woda wypłukała grunt i asfalt zapadł się pod ciężarem auta. Na miejsce zdarzenia przyjechał zespół pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Usuwanie awarii zajęło kilka godzin. W czasie prac ulica była wyłączona z ruchu.

Zapadł się fragment ulicy w Kołobrzegu Źródło zdjęcia: miastokolobrzeg.pl

Jak poinformował dyżurny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu, prace zakończyły się przed godziną 18.00.