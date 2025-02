Do zdarzenia doszło na węźle Szczecin Zachód autostrady A6, czyli ok. dwa kilometry od polsko-niemieckiego przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomellen. Ruch w kierunku granicy odbywa się normalnie. Od Kołbaskowa w kierunku Szczecina również można jechać autostradą, kierując się np. na węzeł Podjuchy. Zamknięty został tylko zjazd z A6 na węźle Zachód, zlokalizowany najbliżej granicy.

Reporter Bartosz Bartkowiak powiedział na antenie TVN24, że trwa przepompowywanie gazu z jednego pojazdu do drugiego. - Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że na parkingu firmy, na którym doszło do rozszczelnienia, znajduje się też kilka innych cystern. Ciężko stwierdzić, czy są one pełne czy nie - dodał.