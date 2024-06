Jeden z najbliższych ludzi Kaczyńskiego zostanie w europarlamencie

Z badania Ipsos wynika, że do Parlamentu Europejskiego w okręgu numer 13 dostał się również Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wiceszef PO, były minister zdrowia w rządzie Ewy Kopacz , był eurodeputowanym w latach 2019-2023. Po wyborach w październiku 2023 roku odszedł z Europarlamentu, uzyskując mandat posła do Sejmu. Sondaż Ipsos wskazuje, że Arłukowicz, który otwierał listę KO w tym okręgu, uzyskał wysoki wynik - 267 484 głosy.

Kim jest Joachim Brudziński?

Joachim Brudziński w 2002 roku objął stanowisko prezesa zarządu regionalnego PiS. W 2005 po raz pierwszy dostał się do Sejmu. Mandat uzyskiwał również w kolejnych wyborach parlamentarnych: był posłem łącznie czterech kadencji. W latach 2015-2018 był wicemarszałkiem Sejmu, od 2018 do 2019 roku stał na czele MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego .

Bartosz Arłukowicz w PE. Kim jest?

Od 2021 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego PO. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych poparło go w okręgu koszalińskim ponad 67 tys. wyborców, co pozwoliło Arłukowiczowi na powrót do Sejmu. Jest członkiem sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia.