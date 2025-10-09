Nie żyje mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 14.30, dotyczyło wciągnięcia mężczyzny przez maszynę rolniczą. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe. Na miejsce pojechały też cztery jednostki straży pożarnej z PSP Kołobrzeg, OSP Wrzosowo i OSP Dygowo.

Ponieważ poszkodowany nie dawał oznak życia, medycy odstąpili od reanimacji.

Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Służby podają, że zmarły miał około 60 lat.

