Nie żyje mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą

Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 14.30, dotyczyło wciągnięcia mężczyzny przez maszynę rolniczą. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe. Na miejsce pojechały też cztery jednostki straży pożarnej z PSP Kołobrzeg, OSP Wrzosowo i OSP Dygowo.
Ponieważ poszkodowany nie dawał oznak życia, medycy odstąpili od reanimacji.
Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Służby podają, że zmarły miał około 60 lat.
