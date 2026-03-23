Szczecin

Kobieta zginęła w zderzeniu trzech aut. Znamy przyczyny tragedii

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Barkowo, woj. zachodniopomorskie
Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej w okolicach Barkowo w Zachodniopomorskiem. Przy dobrych warunkach drogowych zderzyły się trzy samochody osobowe. Zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Wiemy, co ustalił prokurator.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 109 w powiecie gryfickim. W okolicach miejscowości Barkowo zderzyły się trzy samochody osobowe.

- W wypadku brało udział łącznie dziewięć osób, w tym czworo dzieci. Wszyscy uczestnicy zdarzenia odnieśli obrażenia i zostali uznani za poszkodowanych. Na miejscu ratownicy podjęli reanimację kobiety. Niestety, mimo długiej akcji ratunkowej nie udało się uratować jej życia - powiedział aspirant Dariusz Schacht, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

- Ofiarą jest 69-letnia kobieta. Jedna z poszkodowanych osób została przewieziona do szpitala - poinformował komisarz Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Ustalenia prokuratora

Jak poinformował nas prowadzący dochodzenie prokurator Krzysztof Mejna, wstępne ustalenia wskazują na to, że do wypadku doszło w wyniku manewru kierowcy, który skręcił w lewo i zajechał drogę jadącemu przeciwległym pasem ruchu.

- W efekcie doszło do zderzenia, w którym zginęła 69-letnia kobieta - przekazał prokurator Krzysztof Mejna. - Kierowca został zatrzymany i oczekuje na postawienie zarzutów spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - dodał prokurator.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryficach.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

