Polanów Puma schwytana. Drapieżnika poszukiwano od kilku dni Natalia Grzybowska |

W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika" Źródło wideo: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż Źródło zdj. gł.: Urząd Gminy Polanów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Puma, która od pewnego czasu była widywana w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo została schwytana. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio RMF. Informację tę potwierdził nam Jerzy Hirowicz z Gminnego Sztabu Kryzysowego.

Puma schwytana w gminie Polanów Źródło zdjęcia: Urząd Gminy Polanów

Jak w rozmowie z TVN24 przekazał rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Maciej Wiórek, puma została odłowiona w niedzielę po godzinie 16 z pomocą strzałek usypiających przez myśliwych współpracujących z gminą. Jest bezpieczna. Jak podał w komunikacie Urząd Gminy Polanów, została już przebadana przez lekarzy weterynarii.

O jej dalszym losie zadecydują władze gminy.

Gmina wydała ostrzeżenia

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego tygodnia gmina nawiązała współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt.

O sytuacji poinformowała również wszystkie sołectwa, stosowne komunikaty z prośbą o niewchodzenie do lasów pojawiły się na tablicy ogłoszeń. - O zagrożeniu poinformowaliśmy także gminę Bobolice, ponieważ zwierzę zauważone było blisko styku gmin Polanów i Bobolice - przekazała Buczkowska-Szalbierz.

Puma zauważona została przez myśliwego Źródło zdjęcia: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż

Nagrania z drapieżnikiem otrzymaliśmy od pana Jarosława z Koła Łowieckiego Oręż, który dwukrotnie miał spotkać zwierzę. Jak przekazał reporterce TVN24, podczas pierwszego spotkania niemal na nie nadepnął. Drapieżnik zaczął syczeć, a mężczyzna, przekonany początkowo, że ma do czynienia z chorym kotem, oddał ze strachu strzał w powietrze, aby go spłoszyć. Do drugiego spotkania doszło później, gdy zwierzę podeszło w okolice ambony.

OGLĄDAJ: TVN24