Oświadczyny na Pol'And'Rock. "Nigdzie nie znalazłem takiego miejsca jak tutaj"

Narzeczeni to Adam i Natalia. Na festiwal przyjechali z Pucka (woj. pomorskie). - Ja nie wiedziałam, żeby nie było. To nie było ustawione - zarzeka się Natalia.

Kiedy jej partner uklęknął pod sceną, nie kryła zaskoczenia. - Nie wierzę - słychać jej głos na nagraniu, po czym przytuliła i pocałowała swojego już narzeczonego.

- Mamy to! - krzyknął zadowolony Adam.

Po kilku minutach z narzeczonymi rozmawiał reporter TVN24 Bartosz Bartkowiak. Adam zapytany dlaczego oświadczył sie na festiwalu Pol'And'Rock odpowiedział: - Wiedziałem, że tu będzie największa publiczność, najlepsza atmosfera. Nigdzie nie znalazłem takiego miejsca jak tutaj i na pewno zostanie to w pamięci. Będzie to miejsce, gdzie będziemy przyjeżdżać.

Narzeczeni na festiwal w Czaplinku przyjeżdżają od trzech lat i zamierzają pojawić się na kolejnych edycjach.

Festiwal niebiletowany

31. Pol'and'Rock Festival na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno oficjalnie rozpoczął się o godzinie 15. Bramy festiwalu zostały otwarte już wcześniej, we wtorek.

Wcześniej impreza organizowana była w Kostrzynie nad Odrą, od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno.

Pol'and'Rock Festival tradycyjnie pozostaje imprezą niebiletowaną - wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, różnego rodzaju sklepów i płatnych parkingów. Uczestnicy powinni jednak sami odpowiednio przygotować się do spędzenia kilku dni na festiwalu, nie zapominając m.in. namiotów, śpiworów, karimat, latarek, kosmetyków, kremów przeciwsłonecznych i zatyczek do uszu.

Wśród atrakcji czekających na festiwalowiczów znajdą się: Akademia Sztuk Przepięknych, liczne warsztaty i spotkania autorskie. Osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa psychologicznego i emocjonalnego młodzieży w szkole będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Przez trzy dni na scenach pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Mrozu, Babylon Circus, Spiderbait czy Dope. Więcej informacji o atrakcjach można znaleźć na stronie festiwalu