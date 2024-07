W okolicy Miejsca Obsługi Podróżnych trasy S3 przy Wysokiej Gryfińskiej (woj. zachodniopomorskie) znaleziono niewybuchu z okresu II wojny światowej. W piątek odbędzie się akcja przeniesienia ładunku. Konieczna była ewakuacja mieszkańców miejscowości Chlebowo. Do odwołania zamknięto trasę S3 od węzła Gryfino do węzła Szczecin Klucz w obu kierunkach.

Informację o czasowym zamknięciu drogi S3 pod Szczecinem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała 25 lipca po południu. Utrudnienia zapowiadane są na piątek w godzinach od godz. 8.30 do 12.00. Wstrzymanie ruchu samochodowego na ekspresówce jest konieczne ze względu na planowane działania saperów. Wojsko będzie usuwać znajdujący się w pobliżu S3 niewybuch z II wojny światowej.

Utrudnienia na drogach

Niespełna dziesięciokilometrowy odcinek S3 będzie zamknięty w obu kierunkach. Dla jadących ze Świnoujścia w kierunku Gorzowa (i w drugą stronę) GDDKiA zaleca objazd przez węzeł Szczecin-Kijewo do Szczecina-Płoni, a stamtąd DW119, tzw. starą trójką, do miejscowości Stare Czarnowo, gdzie należy skręcić w DW120 i drogą wojewódzką wrócić na S3.

Jadącym od przejścia granicznego w Kołbaskowie lub z zachodnich dzielnic Szczecina GDDKiA zaleca korzystanie z DK31 (zjazd z A6 na węźle Radziszewo), która prowadzi przez Gryfino, skąd DW120 można dotrzeć do miejscowości Gardno i węzła Gryfino na S3.

Ewakuacja mieszkańców Chlebowa

Konieczna była ewakuacja mieszkańców Chlebowa. Andrzej Wiśniewski, kierownik gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Gryfinie, przekazał, że około 80 osób opuściło wieś na własną rękę, pojechali do pracy lub do znajomych. - Dziesięć osób przewieziono do szkoły podstawowej w Gardnie, a 13 osób zostaje na miejscu. Te osoby musiały podpisać stosowne oświadczenie - dodał.