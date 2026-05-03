Samochód w ogniu. Chwile grozy na drodze
Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę rano na drodze wojewódzkiej nr 125 w okolicy Cedyni w Zachodniopomorskiem. Samochód wypadł z drogi na pobocze i dachował. Volkswagen zapalił się.
- Odebraliśmy zgłoszenie o godzinie 5.12 - relacjonuje Ernest Jarmoluk z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni.
- Na miejsce dotarliśmy razem z ochotnikami z OSP w Czachowie. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli policjanci. Kierowca wyszedł z auta o własnych siłach. Nie odniósł poważniejszych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Jego samochód zapalił się - dodaje Ernest Jarmoluk.
Akcja gaśnicza zakończyła się krótko po godzinie 7. W tym czasie droga wojewódzka nr 125 była zablokowana.
- Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło w wyniku uszkodzenia opony. Samochód stracił przyczepność na łuku drogi i wypadł z trasy. Volkswagen spłonął doszczętnie. Kierowca był trzeźwy - poinformował Jakub Kuźmowicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Droga wojewódzka nr 125 jest przejezdna.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Cedynia