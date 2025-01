Wpis do dowodu rejestracyjnego niezgodny ze stanem faktycznym

Mężczyzna został oskarżony o to, że "umyślnie sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym (....) ze względu na zamontowanie kół i opon niezgodnych z marką i modelem pojazdu". Ujawniono również, że w swoim bmw zamontowany miał również silnik o pojemności i mocy większej, niż zostało to wpisane w dowodzie rejestracyjnym.

- Pojazd, bez uprzednich badań technicznych, udokumentowanych wpisem do dowodu rejestracyjnego, nie był dopuszczony do ruchu drogowego, a nadto prowadząc pojazd z prędkością wynoszącą co najmniej 74 km/h w miejscu, na którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, doprowadził do niekontrolowanego poślizgu pojazdu i wjechał na chodnik znajdujący się z lewej strony kierunku jazdy przed budynkiem szkoły, na którym znajdowali się piesi, uderzając w nich samochodem - wyjaśniła prokurator.