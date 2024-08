Ciało mężczyzny w rzece. Wcześniej łowił ryby

Do zdarzenia doszło w sobotę (24 sierpnia) niedaleko miejscowości Bardzlino. Mieszkaniec wsi Świeszyno poszedł razem z dwójką znajomych na ryby. Mężczyzna w pewnym momencie oddalił się od kolegów. Od tamtego czasu nie było z nim kontaktu.

Aspirant Izabela Sreberska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, przekazała, że znajomi próbowali się dodzwonić do 54-latka, jednak bezskutecznie. - W końcu znaleźli jego ciało w rzece Radew. Wyciągnęli go i podjęli się reanimacji - wyjaśniła. - Potem reanimację przejął lekarz z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, nie udało się go uratować - dodała.