Świat

Mały makak i pluszak. Historia porzuconego małpiątka poruszyła świat

Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Makak japoński Punch ze swoim pluszowym przyjacielem
Źródło: Reuters
Zdjęcia z małym makakiem japońskim z zoo nieopodal Tokio, któremu pluszowy orangutan zastępuje mamę, poruszyły internautów na całym świecie. Punch stał się gwiazdą, ale - co najważniejsze dla niego - zyskuje prawdziwą rodzinę.

"Oglądam i płaczę" - historia makaka japońskiego o imieniu Punch, dzięki mediom społecznościowym, stała się znana w ostatnich dniach na całym świecie. Zaczęła się niezykle dramatycznie. Punch przyszedł na świat w lecie ubiegłego roku. Goście ogrodu zoologicznego w mieście Ichikawa zauważyli w pewien upalny lipcowy dzień porzucone małpiątko na wybiegu. Poinformowali o tym opiekunów zwierząt. Ci uznali, że matka makaka, która była w ciąży pierwszy raz w życiu, mogła porzucić młode z powodu stresu spowodowanego falą upałów. Temperatura w regionie sięgała nawet 36 stopni Celsjusza w ciągu dnia, tymczasem makaki japońskie dobrze radzą sobie raczej w niskich temperaturach: żyją w japońskich górach, gdzie zimą temperatura spada do nawet -20 stopni Celsjusza.

Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Źródło: Reuters

Pluszowa matka zastępcza dla makaka

Opiekunowie z zoo przez siedem miesięcy bezkutecznie szukali matki zastępczej, by w końcu uznać, że dobrze w tej roli może sprawdzić się pluszowy orangutan sprzedawany w sklepach Ikea. - Zabawka jest miękka, ma dość długie futerko i kilka miejsc, za które łatwo chwycić, a do tego wygląda jak małpa - mówi Reutersowi Kosuke Shikano, opiekun Puncha. - Pomyśleliśmy, że jej wygląd może pomóc Punchowi w późniejszej integracji z grupą, dlatego ją wybraliśmy - wyjaśnił. Jak podkreślił, małe makaki japońskie "przytulają się do ciała matki, aby wzmocnić mięśnie. Trzymając się czegoś, czują się też bezpieczniej".

Shikano zauważył, że mały makak stopniowo zaczął się integrować z pozostałymi małpami. - Myślę, że nadejdzie dzień, w którym nie będzie już potrzebował swojej pluszowej zabawki - powiedział Reutersowi. Tymczasem zdjęcia z Punchem i jego zabawką obiegły internet, o makaku piszą też media na całym świecie, od "The New York Times" po "The Times of India".

Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Źródło: Reuters

Punch stał się prawdziwą gwiazdą zoo w Ichikawa i przyciąga tam nowych gości. - Jest idolem i mam nadzieję, że nim zostanie - stwierdziła 25-latka odwiedzająca ogród zoologiczny. Jej 26-letnia przyjaciółka przyznała, że mocno poruszył ją widok porzuconego małpiątka. - Dlatego kiedy spotkałam się z przyjaciółką, zaproponowałam, żebyśmy poszły zobaczyć Puncha - dodała.

Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury

Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury

WARSZAWA
Tak wojna zmienia psy. Wyniki badań są uderzające

Tak wojna zmienia psy. Wyniki badań są uderzające

METEO

Opracował Maciej Wacławik / am

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

JaponiazwierzętaZoo
