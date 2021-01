"Aleksiej powiedział, że się nie boi. Ja też się nie boję. Apeluję do was wszystkich, byście się nie bali"

Po zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego zgromadzony na moskiewskim lotnisku tłum klaskał i skandował "Julia! Julia!" oraz "Rosja będzie wolna". - Aleksiej powiedział dzisiaj, że się nie boi. Ja też się nie boję. Apeluję do was wszystkich, byście się nie bali - powiedziała.

"Apeluję do was wszystkich, byście się nie bali"

Stojąc na zewnątrz w siarczystym mrozie, Julia Nawalna zwróciła się do tłumu. - Aleksiej powiedział dzisiaj, że się nie boi. Ja też się nie boję. Apeluję do was wszystkich, byście się nie bali - powiedziała żona Nawalnego zwracając się do zwolenników polityka.