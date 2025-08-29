Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Znów gorąco na linii Polska-Węgry. "Jesteś mile widziany w Polsce"

Radosław Sikorski
Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń
Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube
Szef węgierskiej dyplomacji odpowiedział na wpis Radosława Sikorskiego. Szef polskie dyplomacji zwrócił się wcześniej do dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy węgierskiego pochodzenia, który ma zakaz wjazdu na Węgry po ataku na rurociąg Przyjaźń.

"Zagrażanie bezpieczeństwu energetycznemu Węgier nie ma nic wspólnego z wolnością Ukrainy!" - napisał szef MSZ Węgier Peter Szijjarto w odpowiedzi na wpis ministra spraw zagranicznych RP. Radosław Sikorski komentował wcześniej ogłoszoną na X informację o zakazie wjazdu na Węgry i do Strefy Schengen dowódcy, który odpowiada za niedawne ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń transportujący ropę naftową z Rosji na Węgry.

Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa
Dowiedz się więcej:

Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa

"W czasie gdy rosyjskie pociski sieją śmierć w Kijowie, Węgry ogłaszają zakaz wymierzony w odważnego etnicznego Węgra, który ośmiela się walczyć o wolność Ukrainy. Dowódco Madiar (pseudonim bojowy Roberta Browdiego), jeśli potrzebujesz odpoczynku i relaksu, a Węgry cię nie wpuszczą, jesteś mile widziany w Polsce" - napisał szef polskiego resortu dyplomacji.

Ukraiński dowódca z zakazem wjazdu na Węgry

Jak wynika z dokumentu węgierskiej Krajowej Dyrekcji Generalnej Policji ds. Cudzoziemców, trzyletnim zakazem wjazdu na Węgry i do strefy Schengen objęto w czwartek Roberta "Madiara" Browdiego (węg. Brovdy), urodzonego w 1975 roku w zakarpackim Użhorodzie etnicznego Węgra i dowódcę Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS).

Browdi opublikował wcześniej na Telegramie nagranie pokazujące atak na ropociąg Przyjaźń niedaleko granicy rosyjsko-białoruskiej. Na końcu wpisu, po węgiersku, dodał: "Rosjanie do domu!".

Szef węgierskiej dyplomacji o "strzale w stopę" Brukseli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef węgierskiej dyplomacji o "strzale w stopę" Brukseli

BIZNES

Komentując na Telegramie decyzję węgierskich władz, "Madiar" polecił im, aby "wsadziły sobie w d... te sankcje". "Jestem Ukraińcem, a do kraju mojego ojca przyjadę, gdy cię nie będzie" - napisał, zwracając się do Szijjarto. "A co do ograniczeń dotyczących Schengen - nie bierz na siebie więcej, niż jesteś w stanie udźwignąć" - dodał.

"Naprawiając rurociąg Przyjaźń, nie chronicie suwerenności Węgier, lecz własne brudne kieszenie, wypełniane tanimi surowcami. Płacicie za nie pieniędzmi, które wracają w postaci rakiet i shahedów nad spokojne miasta Ukrainy" - pisał Browdi.

Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"
Dowiedz się więcej:

Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"

Reakcja szefa ukraińskiej dyplomacji

Decyzję Budapesztu komentował także szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, oskarżając na X Węgry o "stanie po złej stronie historii".

"To nie nasza wojna! Nie jesteśmy za nią odpowiedzialni, nie my ją rozpętaliśmy, nie braliśmy w niej udziału. Przestańcie nas prowokować, przestańcie ryzykować naszym bezpieczeństwem energetycznym i przestańcie próbować wciągać nas w waszą wojnę!" - odpowiedział ukraińskiemu odpowiednikowi Szijjarto.

W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg Przyjaźń na terytorium Rosji, przerywając dostawy surowca na Węgry. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które nazwały je próbą wciągnięcia Węgier w wojnę. W czwartek transport ropy został przywrócony.

Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku
Dowiedz się więcej:

Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MSZ/Konrad Laskowski

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWęgryPeter SzijjartoRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosja
Czytaj także:
Łańcuch i toga sędziowska
"Jechał na CPN po piwo". Sędzia zawieszony za jazdę po alkoholu
Wrocław
AdobeStock_316182802
Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku
METEO
Komu ufają Polacy? Nowy sondaż
Komu ufają Polacy? Zmiana na pierwszym miejscu
Polska
Świątek
Pytania, które rozzłościły Świątek. "O co tutaj chodzi?"
EUROSPORT
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Miałem poczucie, że rozmawiam z kimś wielkim"
Polska
Donald Trump
Kupują więcej od USA, by przypodobać się Trumpowi
BIZNES
imageTitle
Nowy Polak zrobił różnicę. "Czułem się niesamowicie cały mecz"
Najnowsze
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
WARSZAWA
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły w aucie
Kraków
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
WARSZAWA
Teheran, Iran
Licznik bije, Iran ma 30 dni
Świat
imageTitle
Fręch poznała kolejną rywalkę. Przed Polką trudne zadanie
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina, Rosja
Jest zgoda. Sprzęt i amunicja pojadą do Ukrainy
Świat
Zdzisława Sośnicka w Opolu, 1987 r.
Jej piosenki są na najpopularniejszych playlistach. Zdzisława Sośnicka kończy 80 lat
Maciej Wacławik
Borowiki
Robaczywe grzyby. Co z nimi zrobić
METEO
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
WARSZAWA
imageTitle
Majchrzak po kosmicznym meczu. "Głos mi się jeszcze łamie"
EUROSPORT
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
WARSZAWA
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
WARSZAWA
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
imageTitle
Ten rzut Polaka można oglądać w nieskończoność
EUROSPORT
list skrzynka korespondencja letter listy mail shutterstock_2397289425
Wysłał ją w środku zimnej wojny. Teraz do niego wróciła
Świat
Burze
Nadal niebezpiecznie. Żar z nieba i burze
METEO
Major Maciej "Slab" Krakowian
Manewry na "limitach samolotu". Tak major "Slab" Krakowian zapowiadał Air Show
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z Nawrockim
Świat
Katastrofa F-16 w Radomiu
Ostatnie sekundy przed i po. Co mówią świadkowie katastrofy F-16
Polska
Radom 42 Baza Lotnictwa Szkoleniowego
Katastrofa w Radomiu, projekt budżetu, polski czwartek na US Open
To warto wiedzieć
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Dziś burzowo i znów powyżej 30 stopni
METEO
imageTitle
Szalone spotkanie Legii. Puchary wyszarpała po dogrywce
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia przypieczętowała awans
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica