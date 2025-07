Zmiana w pomocy USA dla Ukrainy. Pierwsza taka decyzja Trumpa

Trump o wojnie w Ukrainie Źródło: Reuters

> Donald Tusk powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż przyszłoroczna Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w Polsce. Premier spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Polsce za wsparcie w obronie przed rosyjską napaścią.

> Administracja Trumpa po raz pierwszy wyciągnie z magazynów amerykańskich broń, która ma trafić na Ukrainę w ramach Presidential Drawdown Authority (PDA) - podał Reuters. Mechanizm PDA pozwala prezydentowi USA na korzystanie z bieżących zapasów broni, aby pomóc sojusznikom w nagłych wypadkach. Jeden z rozmówców agencji przekazał, że uzbrojenie może być warte ok. 300 mln dolarów. Reuters napisał, że pakiet może obejmować pociski do systemu Patriot i pociski średniego zasięgu. We wtorek Trump zapowiedział, że USA wyślą więcej broni Ukrainie, by pomóc jej w obronie przed rosyjskimi atakami.

Prezydent USA powiedział w czwartek, że na szczycie NATO w czerwcu Stany Zjednoczone zawarły nowe porozumienie z Sojuszem i Ukrainą w sprawie przekazywania Ukrainie amerykańskiej broni. - Wysyłamy broń do NATO, a NATO płaci za tę broń sto procent, (...) a potem NATO będzie przekazywało tę broń (Ukrainie) - powiedział, cytowany przez NBC.

> Donald Trump zapowiedział, że będzie miał "ważne oświadczenie" dotyczące Rosji. - Jestem rozczarowany Rosją, ale zobaczymy, co się stanie w ciągu następnych kilku tygodni - powiedział w wywiadzie telefonicznym ze stacją NBC.

> Pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy został zastrzelony w Kijowie. Według ukraińskich mediów oddano do niego pięć strzałów z bliskiej odległości. Na nagraniu z momentu ataku widać, jak napastnik zbliża się do ofiary i celuje, stojąc nieopodal niej. Później ucieka z miejsca zdarzenia.

> Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w czwartek w Rzymie, że jego kraj jest gotów kupić amerykańskie systemy Patriot z przeznaczeniem dla Ukrainy.

> Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na stolicę Ukrainy Kijów. Nie żyją dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Według lokalnych władz Rosjanie zaatakowali dronami sześć dzielnic ukraińskiej stolicy.

> Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział na konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że bezpieczeństwo narodu brytyjskiego zaczyna się na Ukrainie.

