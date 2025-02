Zmasowane ataki na Odessę i Kijów

Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak powietrzny na Odessę na południu Ukrainy - poinformował mer miasta Hiennadij Truchanow. Znaczna część miasta została pozbawiona prądu, wody i ogrzewania. Równolegle Rosjanie zaatakowali stolicę kraju Kijów, gdzie działanie rozpoczęła obrona powietrzna. Mer miasta Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o udanie się do schronów. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.