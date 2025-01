Okradali kraj na raty. Wpadli ze złotem w siedzeniach

Trzech Chińczyków zostało zatrzymanych z kilkunastoma sztabkami złota i ponad 800 tysiącami dolarów w gotówce we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. - Niestety, to co odkryliśmy, to tylko jedna dziesiąta tego, co już wcześniej wywieźli - powiedział gubernator prowincji Kiwu Południowe, Jean Jacques Purusi.

Policję zaalarmował pędzący w stronę granicy z Rwandą samochód terenowy, w którym znajdowało się trzech obywateli Chin, ich tłumacz, kierowca i dwóch żołnierzy armii kongijskiej. - Przeszukaliśmy pojazd, nic. Szukaliśmy wszędzie i nic. Na koniec zdemontowaliśmy siedzenia i tam znaleźliśmy 12 sztabek złota i 800 tysięcy dolarów. Niestety, to co odkryliśmy, to tylko jedna dziesiąta tego, co już wcześniej wywieźli – mówił gubernator Purusi, cytowany przez kongijski portal Actualite.

Policyjna operacja przeciwko Chińczykom była utrzymywana w tajemnicy, ponieważ wielu przemytników ma bliskie kontakty z wpływowymi osobami w stolicy DRK, Kinszasie. - Dlatego te aresztowania wymagały dyskrecji - dodał gubernator, odnosząc się do zatrzymania i wypuszczenia w grudniu minionego roku kilkunastu innych Chińczyków, którym zarzucono nielegalne eksploatowanie kopalni złota i wywożenie kruszcu bez żadnych zgód i opłat, a którzy nie ponieśli żadnych konsekwencji.

Wschodnie prowincje Demokratycznej Republiki Konga bogate w zasoby naturalne

Wschodnie prowincje DRK - Kiwu Południowe i Kiwu Północne - bogate są w zasoby naturalne, w tym złoto, srebro, diamenty i minerały wykorzystywane do produkcji baterii do telefonów komórkowych i pojazdów elektrycznych. Ale w tej części kraju od trzech dekad trwają walki z grupami rebeliantów. Chaos wykorzystuje wiele firm zagranicznych, które eksploatują to bogactwo mineralne bez żadnego pożytku dla mieszkańców kraju. Kontrolę nad znaczną częścią prowincji Kiwu Północne przejęła w ostatnich latach grupa zbrojna M23 wspierana przez Rwandę. Przed kilkoma dniami zajęli oni ważne miasto w tej części kraju, Masisi, łamiąc tym samym niedawno wynegocjowane zawieszenie broni.

W poniedziałek Unia Europejska wezwała M23 do natychmiastowego wycofania się z zajętych terenów, a Rwandę do zaprzestania wszelkiej współpracy z tą grupą zbrojną, żądając jednocześnie wycofania swoich sił zbrojnych z terytorium DRK.

Autorka/Autor:js/adso

Źródło: PAP