"Szczeblikina pochowała najstarszego syna, który zginął podczas wojny w Ukrainie. Teraz aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Władze Pskowa zaakceptowały jej propozycję. Zeszyty ze zdjęciami poległych żołnierzy garnizonu pskowskiego są przygotowywane do druku" - opowiada w swojej analizie Radio Swoboda.

Zdania mieszkańców Pskowa są w tej sprawie podzielone. Niektórzy twierdzą, że takie zeszyty są potrzebne i że powinni je otrzymywać nie tylko zdolni, ale wszyscy uczniowie. Sceptycy przypominają, że zużyte zeszyty z zdjęciami wojskowych trafią na makulaturę, a to może oznaczać brak szacunku dla armii rosyjskiej.

Skazani opowiadają dzieciom o wojnie

"Wojna już dawno wkroczyła do rosyjskich szkół. Otwierane są tak zwane "biurka pamięci" i tablice pamiątkowe żołnierzy poległych na ukraińskim froncie, powstają muzea bohaterów operacji specjalnej (propagandowy termin inwazji zbrojnej - red.). Dzieci w wieku szkolnym tkają siatki maskujące, robią świece okopowe i piszą listy na front. W obwodzie tulskim poszli o krok dalej i nauczyli dzieci tworzenia urządzeń do szybkiego ładowania karabinów szturmowych Kałasznikowa za pomocą drukarek 3D" - pisze Radio Swoboda.

Uczestnicy "operacji specjalnej" prowadzą w szkołach tak zwane "lekcje odwagi", na których opowiadają o swoich wyczynach na froncie. Często są to osoby, które odbywały wieloletnie wyroki. Jedną z takich osób jest Siergiej Golicyn z Czuwaszii, który odwiedził co najmniej 30 szkół. Ma wyroki skazujące za nielegalne posiadanie i sprzedaż broni oraz kradzieże. Dyrekcji szkół to nie przeszkadza. "Bohaterowie operacji specjalnej" nie tylko przychodzą na zajęcia, ale także pełnią rolę nauczycieli i mentorów.