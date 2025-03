Zełenski o relacjach z Trumpem. "Można je uratować"

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowy miały dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz współpracy obu państw w zakresie eksploatacji surowców ukraińskich. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym doszło do burzliwej wymiany zdań pomiędzy przywódcami. W kłótni uczestniczył także wiceprezydent USA J.D. Vance. Zełenski opuścił Biały Dom, a amerykańska administracja poinformowała o odwołaniu wspólnej konferencji przywódców.

W wieczornym wywiadzie Zełenskiego dla amerykańskiej stacji Fox News, przywódca Ukrainy zapewnił, że "szanuje prezydenta Trumpa i administrację amerykańską". Zaoferował również gotowość do zawarcia pokoju, ale zawartego przez Kijów z "pozycji siły". Zaznaczył również, że Ukrainie trudno będzie odeprzeć rosyjskie ataki bez wsparcia Stanów Zjednoczonych i że nie ma do tego wystarczającej broni.

Zełenski o dalszych relacjach z Trumpem

Z kolei na pytanie, czy żałuje tego, co wydarzyło się dzisiaj w Waszyngtonie, odpowiedział: "Tak, to nie było dobre". - Nie chcę stracić naszych wspaniałych partnerów w Stanach Zjednoczonych - podkreślił.

Dodał później, że sprzeczka nie była dobra dla żadnej ze stron. Zaznaczył jednak, że chce pokoju, lecz musi to być pokój trwały i sprawiedliwy. Zwrócił uwagę na to, że zwykłe zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa postawi Ukrainę w delikatnej sytuacji, bo Putin wielokrotnie łamał rozejmy.

- Ukraińcy chcą tylko usłyszeć, że Ameryka jest po naszej stronie i że Ameryka zostanie z nami, a nie z Rosjanami. To wszystko, ale jestem pewien, że tak będzie, to jest pierwszy krok do gwarancji bezpieczeństwa - dodał ukraiński lider.