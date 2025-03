Aresztowany po zderzeniu statków. To kapitan 

W związku ze zderzeniem się tankowca z kontenerowcem na Morzu Północnym aresztowano 59-letniego mężczyznę - przekazała we wtorek stacja BBC, powołując się na policję prowadzącą dochodzenie. Spółka właścicielska kontenerowca potwierdziła brytyjskiej stacji, że chodzi o kapitana tego statku. Obie jednostki nadal płoną. Ministra transportu Wielkiej Brytanii Heidi Alexander zaznaczyła jednak, że nie oczekuje się, aby którakolwiek miała zatonąć.

Wcześniej tego dnia rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oświadczył, że nic nie wskazuje na to, by do kolizji statków doszło w wyniku przestępstwa.