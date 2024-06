Ukraińcy piszą o rosyjskim rozkazie. "Zabijać poprzez ścięcie głowy"

Otrzymaliśmy informacje, że rosyjscy dowódcy wydali rozkazy, aby nie brać ukraińskich żołnierzy do niewoli, lecz zamiast tego zabijać ich z nieludzkim okrucieństwem, poprzez ścięcie głowy - napisał prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Do ścięcia głowy ukraińskiemu wojskowemu miało dojść w obwodzie donieckim.

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin we wpisie na platformie X poinformował, że rosyjscy żołnierze odcięli głowę wziętemu do niewoli wojskowemu ukraińskiemu. Do zdarzenia miało dojść na linii walk w obwodzie donieckim.

Prokurator generalny Ukrainy: kolejny dowód, że zbrodnie są zaplanowaną strategią

Prokurator ocenił to jako barbarzyństwo, dla którego nie ma miejsca we współczesnym świecie. "Jest to kolejny dowód na to, że zbrodnie wojenne popełniane przez agresora nie są odosobnionymi incydentami, ale zaplanowaną strategią rosyjskiego reżimu. Te zbrodnicze rozkazy zostały wydane na poziomie dowództwa batalionu i kompanii sił okupacyjnych" - podkreślił.