"Polacy mieszkający na Białorusi są brani jako zakładnicy reżimu". Morawiecki zapowiada kroki gospodarcze

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że podczas czwartkowego szczytu Rady Europejskiej zaproponuje partnerom z Litwy i Łotwy ograniczenia dotyczące przepływu towarów z Białorusi. Ma to być odpowiedź na zatrzymania polskich działaczy przez białoruskie władze. - Polacy mieszkający na Białorusi de facto są brani jako zakładnicy reżimu prezydent Łukaszenki – powiedział szef rządu.

W czwartek rano szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że "dziś nad ranem został zatrzymany w Grodnie Andrzej Poczobut ". "Człowiek prawy i pryncypialny od lat walczący o prawa Polaków na Białorusi, wielokrotnie represjonowany przez reżim Łukaszenki. Członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Andrzej trzymaj się! Nie zostawimy Was!" - dodał.

"Polacy mieszkający na Białorusi de facto są brani jako zakładnicy"

- Zaproponuję naszym partnerom litewskim i łotewskim pewne ograniczenia dotyczące przepływu towarów, żeby w realny sposób władze białoruskie odczuły to, że walka prowadzona z Polakami musi się odbić, na tym w jaki sposób my odpowiadamy na tę sytuację poprzez poszczególne kroki – zaznaczył. Dodał, że muszą to być decyzje nie tylko dyplomatyczne, ale także gospodarcze.