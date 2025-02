USA zmieniły zapisy o niepodległości Tajwanu. Szybka reakcja Pekinu

Zapis "o niewspieraniu niepodległości Tajwanu" przez USA znikł z zakładki informacyjnej o tej wyspie na stronie internetowej Departamentu Stanu. Jednocześnie pojawiły się tam informacje o współpracy Amerykanów z Tajwanem w sektorze półprzewodników. Departament Stanu określił zmiany jako "rutynowe", jednak zdążyły one spotkać się z gwałtowną reakcją Pekinu.

Departament Stanu 13 lutego zaktualizował na swoje stronie internetowej zakładkę informacyjną o "stosunkach USA z Tajwanem". Jak szybko zauważyły światowe media, została z niego usunięta fraza "nie wspieramy niepodległości Tajwanu", obecna w poprzedniej wersji arkusza. Szybko spotkało się to z reakcją tajwańskich mediów i władz. Minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung wydał w niedzielę oświadczenie stwierdzające, że "z zadowoleniem przyjął okazane wsparcie i pozytywne stanowisko w sprawie stosunków USA z Tajwanem, wykazane w stosownych treściach".

Dzień później na zmianę w zdecydowany sposób zareagował również Pekin. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun stwierdził, że Stany Zjednoczone "wysyłają zdecydowanie błędny sygnał separatystycznym siłom walczącym o niepodległość Tajwanu". - To kolejny przykład upartego trzymania się przez Stany Zjednoczone błędnej polityki "wykorzystywania Tajwanu do tłumienia Chin". Wzywamy stronę amerykańską do natychmiastowego naprawienia swoich błędów – powiedział.