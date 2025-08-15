Zaostrzenie na froncie przed spotkaniem Putina z Trumpem

Ćwiczenia rosyjskich żołnierzy kontraktowych Źródło: EPA/ARKADY BUDNITSKY

> Siedem osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w wyniku czwartkowych rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; wśród rannych jest trzech naszych funkcjonariuszy – poinformowała w czwartek ukraińska policja. Uszkodzonych zostało ponad 100 budynków mieszkalnych. Rosjanie użyli do ataku systemów rakietowych, uderzając we wsie w pobliżu Chersonia.

> Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził w czwartek atak na rafinerię ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji i wyjaśnił, że jest to przedsiębiorstwo o kluczowym znaczeniu dla dostaw paliw dla rosyjskiej armii. Sztab zaprzeczył także wersji władz rosyjskich, jakoby rafineria miała ucierpieć jedynie od odłamków zestrzelonego drona. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek.

> Proukraińskie demonstracje mają odbyć się w czwartek i piątek w Anchorage na Alasce w związku ze szczytem przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - podał "New York Times".

> - Dyktator Putin został zaproszony na ziemię amerykańską, gdzie zostanie powitany i prawdopodobnie zostanie uściśnięta jego dłoń - powiedziała o spotkaniu na Alasce Kira Rudyk, deputowana do ukraińskiego parlamentu. Zaproszenie do rozmów nazwała "niepokojącą sytuacją".

> Przewodniczący Dumy Państwowej Rosji Wiaczesław Wołodin, bliski współpracownik Władimira Putina, spotkał się w Pjongjangu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem i podziękował mu za wspieranie działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie - podała agencja Reutera.

> Donald Trump oświadczył, że "istnieje 25 procent szans", że spotkanie z Władimirem Putinem nie zakończy się powodzeniem. Dodał, że po rozmowie z przywódcą Rosji nie zadzwoni do nikogo, jeśli spotkanie będzie w jego ocenie nieudane. - Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, mogą zostać nałożone sankcje - zapowiedział.

> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że sąd skazał na dożywocie 21-letniego rosyjskiego żołnierza za zabójstwo dwóch cywilów w okolicach Kupiańska w obwodzie charkowskim. W październiku 2024 roku Siły Obrony wzięły Rosjanina do niewoli podczas walk w tym rejonie.

> Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał, że po spotkaniu na Alasce Putin i Trump planują wspólną konferencję prasową. Potem informację tę potwierdził Biały Dom. Po południu Donald Trump w wywiadzie dla Fox News powiedział, że "nie wie", czy konferencja będzie wspólna.

> Donald Trump zakłada, że groźba sankcji zmusi Władimira Putina do ustępstw. To chybiona strategia. Wojna na Ukrainie stała się obsesją rosyjskiego reżimu, a jego przywódca przyjmuje, że może ona trwać w nieskończoność - napisała w przeddzień szczytu na Alasce komentatorka "New York Timesa" Masha Gessen.

