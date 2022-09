21. rocznica zamachów na World Trade Center. Przebieg wydarzeń z 11 września

Przebieg ataków z 11 września 2001 roku

5.45 (wszystkie godziny podano według czasu lokalnego) – Porywacze przechodzą przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w Portland w stanie Maine. Wsiadają do samolotu American Airlines lecącego do Bostonu (lot 11).

7.59 – Samolot American Airlines startuje z Bostonu do Los Angeles. Na pokładzie znajduje się 11 członków załogi, 76 pasażerów i pięciu porywaczy.

8.15 – Samolot United Airlines (lot 175) startuje z Bostonu do Los Angeles. Na pokładzie jest dziewięciu członków załogi, 51 pasażerów i pięciu porywaczy.

8.20 – Samolot American Airlines (lot 77) startuje z Waszyngtonu do Los Angeles. Na pokładzie jest sześciu członków załogi, 53 pasażerów i pięciu porywaczy.

8.42 – Samolot United Airlines (lot 93) startuje z Newark do San Francisco. Na pokładzie jest siedmiu członków załogi, 33 pasażerów i czterech porywaczy.

8.50 - Prezydent George W. Bush zostaje zaalarmowany o wydarzeniu. Jego doradcy zakładają, że to tragiczny wypadek.

9.05 - Prezydent Bush dowiaduje się, że drugi samolot uderzył w World Trade Center. 25 minut później zwraca się w przemówieniu do Amerykanów.

9.36 - Agenci Secret Service ewakuują wiceprezydenta Dicka Cheneya do prezydenckiego centrum operacji kryzysowych pod Białym Domem.

20.30 - Prezydent Bush przemawia do narodu z Białego Domu, zapewniając, że trwają poszukiwania tych, którzy stoją za zamachami.

Filmy dokumentalne i reportaże o zamachach na WTC

W TVN24 GO dostępny jest film dokumentalny "Ratownicy z WTC" z biblioteki discovery+. Jego głównymi bohaterami są nowojorski strażak Ray Pfeifer, ratownik John Feal i aktywista Jon Stewart, znany przede wszystkim jako komik i wieloletni gospodarz popularnego programu telewizyjnego "The Daily Show". W realizowanym przez pięć lat filmie śledzimy ich walkę z amerykańskim rządem o odpowiednią opiekę medyczną i inne formy wsparcia dla tysięcy strażaków, wolontariuszy i przedstawicieli innych służb, którzy brali udział w akcji ratowniczej i w odgruzowywaniu Ground Zero. Wielu z nich cierpi na zagrażające życiu i wykańczające ich finansowo choroby, będące efektem kontaktu z toksynami czy wypadków przy pracy.