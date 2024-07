"Jakim, k***a, cudem?". Byli agenci grzmią, Secret Service się tłumaczy

Niewymieniony z nazwiska przedstawiciel republikanów w rozmowie z "Washington Post" przekazał, że od miesięcy trwały nieporozumienia z Secret Service w zakresie dbania o bezpieczeństwo Donalda Trumpa. - Służby nie traktowały poważnie sygnałów, które do nas spływały - opowiada gazecie anonimowy polityk. Eksperci grzmią o "katastrofalnej porażce" i zastanawiają się, jakim cudem uzbrojony zamachowiec mógł znaleźć się tak blisko przemawiającego kandydata.

Anonimowy rozmówca to - jak twierdzi "Washington Post" - znaczący polityk Partii Republikańskiej zaangażowany w organizację kampanii wyborczej Donalda Trumpa .

Bardzo krytycznie o zabezpieczeniu sobotniego wiecu Donalda Trumpa mówił na antenie CNN Andrew McCabe, były zastępca dyrektora FBI. Na antenie stacji podkreślał, że jedno z najbardziej podstawowych zadań służb bezpieczeństwa to jest sprawdzenie wszystkich miejsc, z których może przyjść zagrożenie dla osoby chronionej.

"Jakim, k***a, cudem?"

Do sprawy odniósł się też Jason Chaffetz, były przewodniczący Komisji ds. nadzoru i odpowiedzialności Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Przypomina, że już w 2015 roku komisja wydała raport, w którym podkreślano, że Secret Service popełnia błędy przy organizacji swoich działań i jest zbyt obciążona zadaniami.

- To była katastrofalna porażka. Jestem głęboko zaniepokojony, że problemy, na które zwracaliśmy uwagę przed laty, dalej są aktualne i najpewniej przyczyniły się do tego, że doszło do zamachu - podkreślił.