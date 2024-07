Pięć zdjęć. Nie sposób o nich zapomnieć

Osłaniany polityk ma widoczne ślady krwi na uchy i policzku. Jednocześnie wykonuje symboliczny gest - unosi zaciśniętą w pięść prawą dłoń do góry i spogląda w przód, wyprostowany i z uniesioną brodą. Wymachiwał pięścią w stronę tłumu, na co ten odpowiedział skandowaniem "USA!"

To zdjęcie wykonał fotoreporter "New York Timesa" Doug Mills, relacjonujący sobotni wiec. Według analizy byłego agenta FBI Michaela Harrigana przedstawia ono prawdopodobnie pocisk przelatujący obok głowy byłego prezydenta USA. Zdaniem byłego agenta, "prosta balistyczna matematyka" dowodzi, że uchwycenie lecącego pocisku w sposób, w jaki zrobił to fotoreporter, jest możliwe."Mills wykonał zdjęcie przy użyciu aparatu cyfrowego Sony zdolnego do zapisywania obrazu z szybkością do 30 klatek na sekundę. Czas naświetlania wynosił 1/8000 sekundy, to niezwykle szybko jak na standardy branżowe" - zauważa "NYT".