Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto

Mur na Zachodnim Brzegu jest ogromny, długi i robi przytłaczające wrażenie. Oficjalnie został zbudowany 20 lat temu, by chronić Izrael przed atakami terrorystycznymi ze strony Palestyńczyków. Ale z czasem stał się symbolem izraelskiej determinacji, by odseparować się od sąsiadów.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Źródło: PAP

Stracił dom, gdy poszedł do pracy

Jednak - jak relacjonuje korespondent Sky News Stuart Ramsey - Palestyńczycy z Zachodniego Brzegu wcale nie żyją w wolności od Izraela. Terytorium to jest okupowane przez izraelskie wojsko, a coraz częściej także przez izraelskich cywilów, osadników, których są już setki tysięcy.

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Źródło: PAP

Ramsey wspomina o Mohamedzie Robinie - Palestyńczyku, któremu osadnicy odebrali ziemię, kiedy był w pracy. Mężczyzna - narażając się na kłopoty - zabrał ekipę telewizji w, jak mówi, jedyne miejsce, z którego można jeszcze zobaczyć jego ziemię. To miejsce znajduje się poza główną drogą, na żwirowych i gruntowych ścieżkach prowadzących na dość wietrzne wzgórze.

Stamtąd widać jego małe gospodarstwo, odebrane mu w ciągu jednego dnia. Ziemia należała do jego dziadka od 1952 roku. Rosną na niej drzewa oliwne. Ojciec Mohameda był nauczycielem i wspierał go finansowo, dzięki czemu mógł rozwijać swoje gospodarstwo.

Dom Mohameda Robina Źródło: Sky News

"Chciałem zobaczyć swoją ziemię. Czy to jakiś problem?"

Osadnicy zauważyli dziennikarza i jego towarzyszy. Podeszło dwóch uzbrojonych mężczyzn.

- Chciałem zobaczyć swoją ziemię. Czy to jakiś problem? - zapytał Robin.

- Przyszliśmy tu, bo Mohamed powiedział nam, że stracił swoją ziemię i zastanawia się, czy kiedykolwiek ją odzyska - wtórował reporter.

Mężczyźni niemal bez słowa zaczęli krążyć wokół nich. - Nie wydają się zbyt rozmowni. To wszystko jest dość dziwne. Prawie się nie odzywają, tylko oglądają nasze samochody. Nie wiemy, czy to żołnierze, czy osadnicy, czy jedno i drugie. Nie przedstawiają się - opisywał sytuację dziennikarz.

Jeden z przybyłych wrócił do gospodarstwa, drugi został. Ostatecznie ekipa postanowiła odjechać.

Uzbrojeni mężczyźni zauważyli ekipę dziennikarza i przyjechali na wzgórze Źródło: Sky News

Ekspansja osadników na Zachodnim Brzegu, która stanowi poważną przeszkodę dla utworzenia państwa palestyńskiego, nie ustaje. Często zaczyna się od przejęcia ziemi i postawienia flagi. Następnie pojawiają się tymczasowe budynki i nieautoryzowane osiedla. Z czasem przekształcają się one w miasta - silnie strzeżone i dominujące nad okolicą.

W ubiegłym tygodniu skrajnie prawicowy minister finansów Izraela Becalel Smotricz ogłosił rozpoczęcie prac nad projektem budowy kolejnego osiedla, które podzieliłoby Zachodni Brzeg i odcięłoby go od Wschodniej Jerozolimy.

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu niepodległej Palestyny. Utworzenie takiego państwa w ramach szerszego planu pokojowego dla regionu popierają m.in. ONZ i Unia Europejska. Niedawno kilka krajów, w tym Francja, Wielka Brytania, Kanada i Australia, zapowiedziały uznanie państwowości Palestyny.

Jedno z osiedli na Zachodnim Brzegu Źródło: Sky News

