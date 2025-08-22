Logo strona główna
Świat

Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto

Zachodni Brzeg
Zachodni Brzeg. Izraelska ekspansja, która pozbawia Palestyńczyków domów i miejsca do życia
Źródło: Sky News
W cieniu wojny w Strefie Gazy cały czas trwa dramat Palestyńczyków z niedalekiego Zachodniego Brzegu. Izraelscy osadnicy dokonują tam ciągłej ekspansji, pozbawiając ludzi ziemi i miejsca do życia. Sytuację na Zachodnim Brzegu relacjonuje korespondent Sky News Stuart Ramsey.  

Mur na Zachodnim Brzegu jest ogromny, długi i robi przytłaczające wrażenie. Oficjalnie został zbudowany 20 lat temu, by chronić Izrael przed atakami terrorystycznymi ze strony Palestyńczyków. Ale z czasem stał się symbolem izraelskiej determinacji, by odseparować się od sąsiadów.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Źródło: PAP

Stracił dom, gdy poszedł do pracy

Jednak - jak relacjonuje korespondent Sky News Stuart Ramsey - Palestyńczycy z Zachodniego Brzegu wcale nie żyją w wolności od Izraela. Terytorium to jest okupowane przez izraelskie wojsko, a coraz częściej także przez izraelskich cywilów, osadników, których są już setki tysięcy.

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu
Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu
Źródło: PAP

Ramsey wspomina o Mohamedzie Robinie - Palestyńczyku, któremu osadnicy odebrali ziemię, kiedy był w pracy. Mężczyzna - narażając się na kłopoty - zabrał ekipę telewizji w, jak mówi, jedyne miejsce, z którego można jeszcze zobaczyć jego ziemię. To miejsce znajduje się poza główną drogą, na żwirowych i gruntowych ścieżkach prowadzących na dość wietrzne wzgórze.

Stamtąd widać jego małe gospodarstwo, odebrane mu w ciągu jednego dnia. Ziemia należała do jego dziadka od 1952 roku. Rosną na niej drzewa oliwne. Ojciec Mohameda był nauczycielem i wspierał go finansowo, dzięki czemu mógł rozwijać swoje gospodarstwo.

Dom Mohameda Robina
Dom Mohameda Robina
Źródło: Sky News

"Chciałem zobaczyć swoją ziemię. Czy to jakiś problem?"

Osadnicy zauważyli dziennikarza i jego towarzyszy. Podeszło dwóch uzbrojonych mężczyzn.

- Chciałem zobaczyć swoją ziemię. Czy to jakiś problem? - zapytał Robin.

- Przyszliśmy tu, bo Mohamed powiedział nam, że stracił swoją ziemię i zastanawia się, czy kiedykolwiek ją odzyska - wtórował reporter.

Mężczyźni niemal bez słowa zaczęli krążyć wokół nich. - Nie wydają się zbyt rozmowni. To wszystko jest dość dziwne. Prawie się nie odzywają, tylko oglądają nasze samochody. Nie wiemy, czy to żołnierze, czy osadnicy, czy jedno i drugie. Nie przedstawiają się - opisywał sytuację dziennikarz.

Jeden z przybyłych wrócił do gospodarstwa, drugi został. Ostatecznie ekipa postanowiła odjechać.

Uzbrojeni mężczyźni zauważyli ekipę dziennikarza i przyjechali na wzgórze
Uzbrojeni mężczyźni zauważyli ekipę dziennikarza i przyjechali na wzgórze
Źródło: Sky News

Ekspansja osadników na Zachodnim Brzegu, która stanowi poważną przeszkodę dla utworzenia państwa palestyńskiego, nie ustaje. Często zaczyna się od przejęcia ziemi i postawienia flagi. Następnie pojawiają się tymczasowe budynki i nieautoryzowane osiedla. Z czasem przekształcają się one w miasta - silnie strzeżone i dominujące nad okolicą.

W ubiegłym tygodniu skrajnie prawicowy minister finansów Izraela Becalel Smotricz ogłosił rozpoczęcie prac nad projektem budowy kolejnego osiedla, które podzieliłoby Zachodni Brzeg i odcięłoby go od Wschodniej Jerozolimy.

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu niepodległej Palestyny. Utworzenie takiego państwa w ramach szerszego planu pokojowego dla regionu popierają m.in. ONZ i Unia Europejska. Niedawno kilka krajów, w tym Francja, Wielka Brytania, Kanada i Australia, zapowiedziały uznanie państwowości Palestyny.

Jedno z osiedli na Zachodnim Brzegu
Jedno z osiedli na Zachodnim Brzegu
Źródło: Sky News
pc

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: Fakty o Świecie, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sky News

TAGI:
Strefa GazyKonflikt w Strefie GazyIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyIzraelKonflikty wojskowe IzraelaRelacje Izrael - Autonomia PalestyńskaAutonomia Palestyńska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica