Świat

Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?

Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Burmistrz Minneapolis: Próbują przedstawić to jako działanie w obronie własnej. To bzdura
Źródło: Reuters
Zastrzelenie kobiety w Minneapolis przez jednego z federalnych agentów Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) wywołało publiczną dyskusję o charakterze działań funkcjonariuszy agencji. Przeprowadzane przez nich akcje deportacyjne już wcześniej budziły poważne zastrzeżenia.

W środę w Minneapolis w stanie Minnesota funkcjonariusz Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zastrzelił 37-letnią kobietę w czasie akcji związanej ze zwiększoną egzekucją prawa migracyjnego. Według miejskiej policji do incydentu doszło, kiedy blokowała ona ulicę swoim pojazdem. Gdy podeszli do niej agenci, próbowała odjechać - wówczas jeden z nich oddał strzały. Chwilę później samochód wjechał w zaspę śnieżną.

Według departamentu bezpieczeństwa krajowego (DHS) funkcjonariusz ICE otworzył ogień "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała "użyć pojazdu jako broni" i próbować potrącić agentów.

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey stanowczo jednak odrzucił tę wersję zdarzenia. - To kompletna bzdura. Widziałem nagranie, to było lekkomyślne nadużycie władzy, które doprowadziło do śmierci człowieka - powiedział, wzywając jednostki ICE do opuszczenia miasta.

"Przeciwnicy Trumpa wezwali do protestów w kilku amerykańskich miastach, co zwiększa ryzyko, że zabójstwo może stać się punktem zapalnym w kraju w związku z rozmieszczeniem przez niego (prezydenta USA - przyp. red.) funkcjonariuszy federalnych w miastach i stanach rządzonych przez demokratów" - przewiduje Reuters.

Nowy Jork. Protest po zastrzeleniu kobiety przez agenta ICE w Minneapolis
Nowy Jork. Protest po zastrzeleniu kobiety przez agenta ICE w Minneapolis
Źródło: PAP/EPA/Olga Fedorova

Co agenci ICE robili w Minneapolis?

Jak podaje CNN, do Minneapolis zostało wysłanych około 2 tysięcy agentów federalnych. Nastąpiło to w ramach najnowszych działań administracji Donalda Trumpa mających na celu zwalczanie nielegalnej imigracji.

Minnesota znalazła się niedawno w centrum afery związanej z wyłudzaniem przez przedstawicieli somalijskiej diaspory stanowych świadczeń socjalnych na skalę miliardów dolarów. Stan jest największym skupiskiem Somalijczyków w USA, choć szacuje się, że większość z nich posiada amerykańskie obywatelstwo.

Mimo że sprawa znana jest od lat, ostatnio zyskała większy rozgłos w mediach. W obliczu afery gubernator stanu i były kandydat na wiceprezydenta USA Tim Walz ogłosił w poniedziałek, że wycofa się z walki o reelekcję.

CNN przypomina też, że napływ 2 tysięcy agentów to nie pierwszy przypadek, gdy federalne władze imigracyjne obierają za cel Twin Cities (określenie to odnosi się do położonych blisko siebie miast Minneapolis i Saint Paul). Miało to też miejsce - jak wskazuje stacja - między innymi w grudniu, gdy agenci przybyli tam w ramach szeroko zakrojonej prezydenckiej kampanii deportacyjnej. Nastąpiło to po lekceważących komentarzach Donalda Trumpa na temat Somaliczyków, których nazwał "śmieciami".

Trump nazwał ich "śmieciami". Czy pojawił się strach? "Zdecydowanie"
Kim są agenci ICE?

Urząd do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) to federalna agencja podlegając Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA. Do jej głównych celów należy między innymi egzekwowanie prawa imigracyjnego oraz ochrona bezpieczeństwa narodowego.

ICE powstał w 2003 roku w wyniku połączenia jednostek śledczych i organów ścigania byłej Służby Celnej Stanów Zjednoczonych oraz Służby Imigracyjnej i Naturalizacyjnej. Zatrudnia on obecnie ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy.

Agencji ICE w akcji (zdjęcie ilustracyjne)
Agencji ICE w akcji (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: usice.gov

Charakter operacji prowadzonych przez agentów ICE nieraz był przedmiotem publicznej dyskusji. Jedną z często podnoszonych przez media kwestii były brutalne metody stosowane przez funkcjonariuszy od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa.

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych przez przypadkowych świadków można było zobaczyć agentów ICE noszących cywilne ubrania, maski i jeżdżących nieoznakowanymi samochodami. Jak podaje Reuters, zakrywanie twarzy krytykowali demokratyczni ustawodawcy oraz organizacje walczące o prawa obywatelskich, twierdząc, że stanowi to próbę uniknięcia odpowiedzialności za swoje działania.

Maciej Wacławik
Setki zatrzymanych na budowie fabryki

Setki zatrzymanych na budowie fabryki

Do dużych protestów przeciw działaniom ICE doszło w czerwcu ubiegłego roku w Los Angeles. Stało się to po tym, jak agenci zatrzymali na terenie miasta kilkudziesięciu migrantów za domniemane złamanie przepisów imigracyjnych. Chociaż manifestacje miały początkowo pokojowych charakter, z czasem stały się bardziej gwałtowne.

Wówczas doszło do starć między protestującymi a służbami. Tego miesiąca Trump wysłał tam łącznie ponad 5 tysięcy żołnierzy, zarówno kalifornijskiej Gwardii Narodowej, jak i marines.

Rozdzielone rodziny w USA

Masowe zatrzymania przez agentów ICE na ulicach, pod szkołami czy w miejscach pracy sprawiły, że wiele rodzin zostało z dnia na dzień rozdzielonych.

Jednym z takich przykładów była szeroko opisywana przez media sprawa z września ubiegłego roku. Wówczas agenci federalni zabrali męża Moniki Morety-Galarzy. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać było, jak kobieta w towarzystwie dzieci w sądzie imigracyjnym w Nowym Jorku płacze i krzyczy do jednego z funkcjonariuszy po hiszpańsku, że "nic ich nie obchodzi". Ten odpowiadał jej: "Adios, adios (żegnaj - tłum.)".

Następnie agent chwycił kobietę, popchnął ją na ścianę, a ta upadała na ziemię. Funkcjonariusz - jak później informowały media - został zwolniony z pełnienia obowiązków.

Trudną sytuację rozdzielonych rodzin opisywało też CNN, które ustaliło, że w przypadku niektórych interwencji ICE doszło do naruszenia przepisów zezwalających przebywającym nielegalnie w kraju rodzicom - w momencie ich zatrzymania i deportacji - na znalezienie odpowiedniego opiekuna lub zaplanowanie podróży dla dzieci, które, jeśli urodziły się na terytorium USA, są obywatelami tego państwa.

O jednym z takich przykładów opowiedział CNN prawnik aresztowanej przez ICE matki trójki dzieci. "Piętnastolatek został sam z dwoma młodszymi braćmi, w wieku 8 i 9 lat" - przekazał. Kobieta natomiast trzy dni po zatrzymaniu została deportowana do Meksyku.

Vance o strzelaninie w Minneapolis. "Chcę, aby każdy funkcjonariusz ICE wiedział..."
Antyimigracyjna polityka Trumpa

Jednym z głównych filarów polityki Donalda Trumpa jest realizowanie restrykcyjnej polityki imigracyjnej, która zakłada między innymi ograniczenie nielegalnego napływu do USA imigrantów. W związku z tym na mocy jego decyzji zakazem wjazdu do kraju są objęci obywatele co najmniej kilkunastu krajów - zwłaszcza tych z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Na zapowiedź kolejnych zaostrzeń w amerykańskim systemie imigracyjnym wpływ miało między innymi zastrzelenie w listopadzie ubiegłego roku żołnierki Gwardii Narodowej przez obywatela Afganistanu.

W grudniu ubiegłego roku resort bezpieczeństwa krajowego USA ogłosił "historyczny postęp w zabezpieczaniu ojczyzny". Jak poinformowano w oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej, od 20 stycznia 2025 roku doprowadzono do 605 tysięcy deportacji. Dobrowolnie z kolei kraj opuścić miało miało 1,9 miliona nielegalnie przebywających tam osób.

pc

pc
Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: Reuters, CNN, PAP, tvn24.pl, BBC

Źródło zdjęcia głównego: usice.gov

USAMigracjeAdministracja Donalda TrumpaDonald Trump
