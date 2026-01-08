Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?

Burmistrz Minneapolis: Próbują przedstawić to jako działanie w obronie własnej. To bzdura Źródło: Reuters

W środę w Minneapolis w stanie Minnesota funkcjonariusz Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zastrzelił 37-letnią kobietę w czasie akcji związanej ze zwiększoną egzekucją prawa migracyjnego. Według miejskiej policji do incydentu doszło, kiedy blokowała ona ulicę swoim pojazdem. Gdy podeszli do niej agenci, próbowała odjechać - wówczas jeden z nich oddał strzały. Chwilę później samochód wjechał w zaspę śnieżną.

Według departamentu bezpieczeństwa krajowego (DHS) funkcjonariusz ICE otworzył ogień "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała "użyć pojazdu jako broni" i próbować potrącić agentów.

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey stanowczo jednak odrzucił tę wersję zdarzenia. - To kompletna bzdura. Widziałem nagranie, to było lekkomyślne nadużycie władzy, które doprowadziło do śmierci człowieka - powiedział, wzywając jednostki ICE do opuszczenia miasta.

"Przeciwnicy Trumpa wezwali do protestów w kilku amerykańskich miastach, co zwiększa ryzyko, że zabójstwo może stać się punktem zapalnym w kraju w związku z rozmieszczeniem przez niego (prezydenta USA - przyp. red.) funkcjonariuszy federalnych w miastach i stanach rządzonych przez demokratów" - przewiduje Reuters.

Nowy Jork. Protest po zastrzeleniu kobiety przez agenta ICE w Minneapolis Źródło: PAP/EPA/Olga Fedorova

Co agenci ICE robili w Minneapolis?

Jak podaje CNN, do Minneapolis zostało wysłanych około 2 tysięcy agentów federalnych. Nastąpiło to w ramach najnowszych działań administracji Donalda Trumpa mających na celu zwalczanie nielegalnej imigracji.

Minnesota znalazła się niedawno w centrum afery związanej z wyłudzaniem przez przedstawicieli somalijskiej diaspory stanowych świadczeń socjalnych na skalę miliardów dolarów. Stan jest największym skupiskiem Somalijczyków w USA, choć szacuje się, że większość z nich posiada amerykańskie obywatelstwo.

Mimo że sprawa znana jest od lat, ostatnio zyskała większy rozgłos w mediach. W obliczu afery gubernator stanu i były kandydat na wiceprezydenta USA Tim Walz ogłosił w poniedziałek, że wycofa się z walki o reelekcję.

CNN przypomina też, że napływ 2 tysięcy agentów to nie pierwszy przypadek, gdy federalne władze imigracyjne obierają za cel Twin Cities (określenie to odnosi się do położonych blisko siebie miast Minneapolis i Saint Paul). Miało to też miejsce - jak wskazuje stacja - między innymi w grudniu, gdy agenci przybyli tam w ramach szeroko zakrojonej prezydenckiej kampanii deportacyjnej. Nastąpiło to po lekceważących komentarzach Donalda Trumpa na temat Somaliczyków, których nazwał "śmieciami".

Kim są agenci ICE?

Urząd do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) to federalna agencja podlegając Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA. Do jej głównych celów należy między innymi egzekwowanie prawa imigracyjnego oraz ochrona bezpieczeństwa narodowego.

ICE powstał w 2003 roku w wyniku połączenia jednostek śledczych i organów ścigania byłej Służby Celnej Stanów Zjednoczonych oraz Służby Imigracyjnej i Naturalizacyjnej. Zatrudnia on obecnie ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy.

Agencji ICE w akcji (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: usice.gov

Charakter operacji prowadzonych przez agentów ICE nieraz był przedmiotem publicznej dyskusji. Jedną z często podnoszonych przez media kwestii były brutalne metody stosowane przez funkcjonariuszy od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa.

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych przez przypadkowych świadków można było zobaczyć agentów ICE noszących cywilne ubrania, maski i jeżdżących nieoznakowanymi samochodami. Jak podaje Reuters, zakrywanie twarzy krytykowali demokratyczni ustawodawcy oraz organizacje walczące o prawa obywatelskich, twierdząc, że stanowi to próbę uniknięcia odpowiedzialności za swoje działania.

Do dużych protestów przeciw działaniom ICE doszło w czerwcu ubiegłego roku w Los Angeles. Stało się to po tym, jak agenci zatrzymali na terenie miasta kilkudziesięciu migrantów za domniemane złamanie przepisów imigracyjnych. Chociaż manifestacje miały początkowo pokojowych charakter, z czasem stały się bardziej gwałtowne.

Wówczas doszło do starć między protestującymi a służbami. Tego miesiąca Trump wysłał tam łącznie ponad 5 tysięcy żołnierzy, zarówno kalifornijskiej Gwardii Narodowej, jak i marines.

Rozdzielone rodziny w USA

Masowe zatrzymania przez agentów ICE na ulicach, pod szkołami czy w miejscach pracy sprawiły, że wiele rodzin zostało z dnia na dzień rozdzielonych.

Jednym z takich przykładów była szeroko opisywana przez media sprawa z września ubiegłego roku. Wówczas agenci federalni zabrali męża Moniki Morety-Galarzy. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać było, jak kobieta w towarzystwie dzieci w sądzie imigracyjnym w Nowym Jorku płacze i krzyczy do jednego z funkcjonariuszy po hiszpańsku, że "nic ich nie obchodzi". Ten odpowiadał jej: "Adios, adios (żegnaj - tłum.)".

Następnie agent chwycił kobietę, popchnął ją na ścianę, a ta upadała na ziemię. Funkcjonariusz - jak później informowały media - został zwolniony z pełnienia obowiązków.

Trudną sytuację rozdzielonych rodzin opisywało też CNN, które ustaliło, że w przypadku niektórych interwencji ICE doszło do naruszenia przepisów zezwalających przebywającym nielegalnie w kraju rodzicom - w momencie ich zatrzymania i deportacji - na znalezienie odpowiedniego opiekuna lub zaplanowanie podróży dla dzieci, które, jeśli urodziły się na terytorium USA, są obywatelami tego państwa.

O jednym z takich przykładów opowiedział CNN prawnik aresztowanej przez ICE matki trójki dzieci. "Piętnastolatek został sam z dwoma młodszymi braćmi, w wieku 8 i 9 lat" - przekazał. Kobieta natomiast trzy dni po zatrzymaniu została deportowana do Meksyku.

Antyimigracyjna polityka Trumpa

Jednym z głównych filarów polityki Donalda Trumpa jest realizowanie restrykcyjnej polityki imigracyjnej, która zakłada między innymi ograniczenie nielegalnego napływu do USA imigrantów. W związku z tym na mocy jego decyzji zakazem wjazdu do kraju są objęci obywatele co najmniej kilkunastu krajów - zwłaszcza tych z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Na zapowiedź kolejnych zaostrzeń w amerykańskim systemie imigracyjnym wpływ miało między innymi zastrzelenie w listopadzie ubiegłego roku żołnierki Gwardii Narodowej przez obywatela Afganistanu.

W grudniu ubiegłego roku resort bezpieczeństwa krajowego USA ogłosił "historyczny postęp w zabezpieczaniu ojczyzny". Jak poinformowano w oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej, od 20 stycznia 2025 roku doprowadzono do 605 tysięcy deportacji. Dobrowolnie z kolei kraj opuścić miało miało 1,9 miliona nielegalnie przebywających tam osób.

