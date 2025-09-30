Wysłannik USA o "podejmowaniu ryzyka". Przypomniał, jak Turcja odpowiedziała Rosji

Keith Kellogg w Kijowie, 11 września 2025 roku (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Keith Kellogg mówił na Warsaw Security Forum o odpowiedniej reakcji na rosyjskie prowokacje. Posłużył się przykładem Turcji, której przestrzeń powietrzna została w 2015 r. naruszona przez rosyjski bombowiec Su-24.

- Co zrobili Turcy? Zestrzelili go - przypomniał.

Jak pisaliśmy wówczas na tvn24.pl, Turcja informowała, że jej granicę naruszyły dwie obce maszyny, które zostały ostrzeżone 10 razy w ciągu 5 minut. Obie zignorowały ostrzeżenia. Pierwszy z samolotów wycofał się, a drugi został zaatakowany przez patrolujące okolicę F-16. Piloci Su-24 zdołali się katapultować. Jeden z nich został zastrzelony przez syryjskich Turkmenów.

Turcja zestrzeliła rosyjski samolot. Zdjęcie z 2015 roku Źródło: AA / Abaca Press / Forum

Kellogg ocenił, że w tak poważnych sytuacjach czasem należy "zwiększyć swój poziom podejmowania ryzyka" - zarówno politycznego, jak i militarnego.

W tym kontekście generał relacjonował przebieg zamachu na irańskiego generała Ghasema Solejmaniego w styczniu 2020 r.

- Mówiono nam, że wywołamy dużo większą wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie wierzyliśmy w to. I co się stało? Zabiliśmy go, a sytuacja właściwie się uspokoiła - mówił specjalny wysłannik USA.

Kellogg o zawieszeniu broni w Ukrainie

Kellogg został zapytany, jak wyobraża sobie ewentualne zawieszenie broni w kontekście stanowiska Kremla, że Moskwa nie zaakceptuje obecności NATO-wskich wojsk w Ukrainie.

- Rosja nie ma głosu w tej sprawie - podkreślił generał. Dodał, że to niezależna decyzja Ukrainy, która musi zostać poparta przez Sojusz.

Keith Kellogg na Warsaw Security Forum Źródło: PAP/Marcin Obara

- W moim zespole czasami używam komentarza: "dziękuję za twoje zainteresowanie bezpieczeństwem narodowym, ale nie obchodzi mnie twoje zdanie" - podsumował Kellogg.

NATO "silniejsze niż kiedykolwiek"

Generał zaznaczył, że nigdy dotąd nie widział, żeby NATO było tak silne, jak jest teraz. Mówił m.in. o znacznej liczbie myśliwców F-35 w europejskich krajach NATO.

- Moglibyście wyczyścić niebo w jedną noc, jeślibyście chcieli. Moglibyście stworzyć nad Ukrainą kopułę (ang. "air cap"), której nikt nie dorówna - podkreślił.

- Pozostaje kwestia gotowości do podjęcia ryzyka - zauważył Kellogg. - To trudna decyzja, wiem. Sam podejmowałem takie decyzje - dodał.

- Nie wiem, czy generałowie mówią (Władimirowi Putinowi - red.) prawdę, ale nie pokona NATO, nie pokona Zachodu. Po prostu nie ma na to środków - oświadczył Kellogg.

OGLĄDAJ: TVN24 HD