Polska w ramach czwartkowej wymiany więźniów między Rosją a państwami Zachodu uwolniła Pawła Rubcowa. To rosyjski agent - oficer GRU aresztowany na granicy polsko-ukraińskiej tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji w 2022 roku. Jak przekazał rzecznik MSWiA i koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, polskie władze "zaakceptowały prośbę władz USA", by Rubcowa uwzględnić w dużej wymianie więźniów.

Do wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami zachodnimi doszło w czwartek w stolicy Turcji, Ankarze. Uczestniczyła w niej także Polska. Wolność odzyskali między innymi przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wróci skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.