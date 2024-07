Premier zapowiedział rezygnację. Teraz przed Macronem trudna decyzja

Zgodnie z powyborczym zwyczajem we Francji, premier Gabriel Attal zapowiedział, że w poniedziałek złoży rezygnację ze swojego stanowiska. Przed prezydentem Emmanuelem Macronem teraz ważna decyzja - musi zdecydować, kogo wyznaczy na nowego szefa rządu. Nowy parlament zbierze się 18 lipca.

W niedzielę odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Zwyczajowo po wyborach szef rządu składa prezydentowi dymisję, nawet jeśli jego ugrupowanie polityczne wygrywa wybory. Jest to jednak zwyczaj, a nie wymóg prawny. Do szefa państwa należy decyzja, czy przyjąć rezygnację.