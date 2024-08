Nowy sondaż w USA, widoczna zmiana w kluczowych stanach  

Zgodnie z najnowszymi badaniami Fox News Poll, Kamala Harris odrobiła stratę w trzech stanach z czterech kluczowych tzw. Pasa Słońca. Ulokowany w południowej części USA region tradycyjnie kojarzony był z większą niż przeciętną sympatią do Partii Republikańskiej. Ze względu na zmiany demograficzne w ostatnich latach preferencje te zaczęły jednak ulegać zmianom. W ocenie "The New York Times" obecnie obszar ten to jednocześnie "zestaw stanów kluczowych dla Donalda Trumpa" oraz "szansa na 270 głosów elektorskich dla Kamali Harris".