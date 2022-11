"Financial Times": temat aborcji podczas wyborów okazał się bardziej istotny niż przewidywały sondaże

Głos kobiet okazał się decydujący w wielu stanach podczas wyborów środka kadencji w Stanach Zjednoczonych – wskazuje brytyjski dziennik "Financial Times". Z badania exit poll wynika, że temat aborcji – w związku z uchyleniem wyroku w sprawie Roe vs. Wade przez Sąd Najwyższy – ustępował jedynie obawom o stan gospodarki.

Brytyjski dziennik "Financial Times" - opisując okoliczności, w jakich Amerykanie decydowali o tym, na kogo oddadzą swoje głosy w wyborach do Senatu i Izby Reprezentantów – wspomina historię 28-letniej pracownicy szpitala w Filadelfii Ece Bal.

- Postawy w sprawie aborcji są dla mnie bardzo ważne – powiedziała. – Fetterman jest za prawem do wyboru i nie chciał aby doszło do uchylenia wyroku w sprawie Roe vs. Wade (w rezultacie którego decyzje o dopuszczalności aborcji pozostawia się samym stanom – red.), a Oz to popierał. Jako młoda kobieta mieszkająca w USA po prostu nie chcę, aby dostęp do aborcji został ograniczony w stanie, w którym mieszkam – wyjaśniła.