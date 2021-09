Wybory w Niemczech. Jerzy Buzek: na pewno żaden kanclerz nie zapomni o Polsce

W Niemczech w niedzielę odbyły się wybory parlamentarne. Według sondaży dwie partie - SPD oraz unia CDU/CSU - osiągnęły niemal równy wynik. Według byłego premiera, eurodeputowanego Jerzego Buzka polityka nowego niemieckiego rządu wobec Polski będzie kontynuowana, bez względu na to, kto obejmie funkcję kanclerza. - Na pewno żaden kanclerz nie zapomni o Polsce, bo to dla Niemców była zawsze najważniejsza sprawa - zwrócił uwagę w "Faktach po Faktach". Gość TVN24 pytany był również o sprawę kopalni w Turowie.

W niedzielnych wyborach parlamentarnych w Niemczach najlepszy wynik osiągnęła socjaldemokratyczna SPD - 24,9 procent poparcia. Zaraz za nią uplasowała się chadecka unia CDU/CSU z rezultatem 24,7 procent - wynika z sondażu exit poll dla telewizji ARD. Na trzecim miejscu uplasowali się Zieloni z poparciem 14,2 procent. Do Bundestagu według takiego rozkładu głosów weszłyby jeszcze trzy ugrupowania: FDP (11,2 procent), AfD (11,3 procent) oraz Lewica (5 procent).

Z kolei sondaż przygotowany dla stacji ZDF daje niewielkie prowadzenie socjaldemokratom, którzy według ten analizy zdobyli 25,8 procent poparcia. Chadecy mają 24,2 procent poparcia, Zieloni -14,7 procent głosów, liberalna FDP - 11,8 procent, prawicowo-populistyczna AfD - 10,1 procent, a Lewica - 5 procent.

Wybory parlamentarne w Niemczech. Jerzy Buzek komentuje

O wyniki niedzielnych wyborów w Niemczech i o to, co oznaczają dla Polski, pytany był w "Faktach po Faktach" Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. - Na pewno zatęsknimy za panią kanclerz [Angelą Merkel przyp. red.], mimo że nie wszyscy i nie zawsze to docenialiśmy - powiedział. Dodał, że "kanclerz Angela Merkel miała bardzo otwarty stosunek do relacji z Polską".

Podsumowanie rządów Angeli Merkel TVN24

Według gościa TVN24 "co by się nie wydarzyło, to ta polityka [wobec Polski - red.] będzie kontynuowana". - Albo przyszłym kanclerzem będzie obecny wicekanclerz w rządzie Angeli Merkel [kandydat SPD Olaf Scholz - red.], albo jej kandydat na kanclerza [kandydat CDU Armin Laschet - red.]. W każdym przypadku jest to pełna kontynuacja - ocenił Buzek.

- Konsensus w Niemczech co do polityki wewnętrznej jest daleko posunięty, oszczędności budżetowe, polityka klimatyczna i największe gospodarcze kontakty. I tu Polska jest w dobrej sytuacji, bo mamy bardzo dobre kontakty gospodarcze z Niemcami. Na pewno żaden kanclerz nie zapomni o Polsce, bo to dla Niemców była zawsze najważniejsza sprawa - zwrócił uwagę.

Pytany o swoją współpracę z Angelą Merkel za czasów, gdy sprawował funkcję szefa Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek zwrócił uwagę, że można było z nią wypracować kompromis. - Ona czasami w pierwszej chwili nie uznawała argumentów, ale potem dochodziło do porozumienia. Nie uważam, że ona była hermetyczna. Wiele rzeczy można było wypracować we wspólnej rozmowie. Sądzę, że w przyszłości też tak będzie, kto by nie był kanclerzem Niemiec - zaznaczył.

Spór o kopalnię w Turowie. Buzek: jest wiele powodów, żeby tę sprawę załatwić szybko i sprawnie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Po tej decyzji rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiedział, że polski rząd nie zamknie kopalni w Turowie.

Pytany o tę sprawę, Jerzy Buzek powiedział, że premier Mateusz Morawiecki w celu załatwienia tego problemu może kontaktować się jedynie z premierem Czech Andriejem Babiszem. - Jeżeli chodzi o Turów, to ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani Komisja Europejska nie są w to zamieszane. One zostały zmuszone do działania, bo to Czesi złożyli skargę na Polskę. Nasz zaprzyjaźniony sąsiad złożył skargę, bo Polska nie chciała wynegocjować zwykłej rzeczy - ocenił. Dodał, że "takie sprawy się zdarzają, to jest załatwiane między krajami członkowskimi".

Jak mówił gość "Faktów po Faktach", "jest wiele powodów, żeby tę sprawę załatwić szybko i sprawnie". - Potrzebne są odszkodowania, bo inwestycja jest nasza. To polska strona od dwóch czy trzech lat powinna zabiegać o to, by wszystkie elementy tej inwestycji odpowiednio rozwiązać - wskazał.

Kara dla Polski za Turów TVN24

- Najbardziej smutnym i przygnębiającym rezultatem tej dyskusji [dotyczącej kopalni w Turowie - przyp. red.] jest to, że u nas się wrabia w to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisję Europejską, które właściwie wykonują pewne zadanie zwykłe, formalne. Wiceprzewodnicząca [TSUE - przyp. red.] ma prawo wydać takie rozstrzygnięcie - powiedział.

Zdaniem byłego premiera nie możemy zamykać kopalni w Turowie. - Czesi też to wiedzą i nie chcieli od nas zamknięcia elektrowni. Chcieli dogadania się, nic więcej. To jest obowiązek polskiej strony, bo to jest nasza inwestycja i musimy załatwić wszystkie sprawy środowiskowe. Zamknąć się jej nie da, ale jesteśmy przyparci do muru i będziemy musieli poważniej negocjować - zaznaczył były premier.

"Konstytucja wymaga od nas, żebyśmy stosowali to wszystko, co przyjęliśmy oficjalnie"

Trybunał Konstytucyjny odroczył środową rozprawę dotyczącą wniosku premiera Mateusza Morawieckiego do 30 września. Rozpatrywany wniosek - jak informowała kancelaria premiera - dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

- Są pewne decyzje TSUE, które obowiązują naszą ojczyznę i obowiązują dlatego, że mamy naszą polską konstytucję, która jest najważniejsza. I w niej jest zapisane, że wszystkie umowy międzynarodowe, które polskie władze oficjalnie zawrą, one obowiązują przed polskim prawem, nie przed konstytucją. Konstytucja mówi, że te układy i traktaty są najważniejsze, musimy je stosować - tłumaczył Buzek w "Faktach po Faktach", komentując kwestię pytań premiera skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak mówił, "polscy premierzy, polscy ministrowie, polskie Sejmy, Senaty zgadzały się na kolejne elementy prawa europejskiego". - Nasza własna konstytucja wymaga od nas, żebyśmy stosowali to wszystko, co przyjęliśmy oficjalnie - zwrócił uwagę.

Buzek o zatrzymaniu Andrzeja Poczobuta: Łukaszenka się boi

Jerzy Buzek pytany był także o Andrzeja Poczobuta. Polski dziennikarz, działacz na rzecz praw człowieka na Białorusi, od sześciu miesięcy przebywa w białoruskim więzieniu. Aresztowana została również Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi. Władze zarzucają im "podżeganie do nienawiści".

Napis "Uwolnić Andrzeja Poczobuta" na Pałacu Kultury i Nauki TVN24

Nawiązując do swej wypowiedzi sprzed dziesięciu lat, gdy Andrzej Poczobut siedział w białoruskim więzieniu, były premier zaznaczył, że mówił wówczas, iż "Łukaszenka się boi i dlatego próbuje wsadzić do więzienia Andrzeja Poczobuta". - Jak widać, teraz się boi zdecydowanie bardziej. Na pewno musimy nagłaśniać tę sprawę, to jest obowiązek. (…) Nie możemy ani na chwile zapomnieć w sferze międzynarodowej, że tylko nacisk może cokolwiek zmienić - powiedział.

- Musimy pomagać tym, którzy walczą o wolność Białorusi wewnątrz. Na koniec to tylko Białorusini mogą zadecydować, czy wygrają, czy nie. (…) Musimy pomóc Białorusinom, bo oni są w tym najważniejsi - zaznaczył Jerzy Buzek.

