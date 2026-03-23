Świat

Wybory we Francji. Jak wypadła partia Marine Le Pen

Francja. Protest zwolenników Le Pen w Paryżu
Ulice Paryża
Źródło: Reuters Archive
Niedzielne wybory samorządowe we Francji przyniosły niepewność na rok przed wyborami prezydenckimi, oceniają media. Kto zdobył duże miasta? Marine Le Pen nazwała wynik swojej partii Zjednoczenie Narodowe (RN) "ogromnym zwycięstwem".

W niedzielę we Francji odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Zdaniem dziennika "Le Figaro" głosowanie przyniosło w każdym obozie politycznym podziały, które ocenia jako "zamęt" zapowiadający "pełne niepewności wybory prezydenckie" w 2027 roku.

Kto wygrał w Paryżu

Najbardziej zaciekłe pojedynki toczyły się m.in. w Paryżu czy Marsylii. W przypadku francuskiej stolicy według sondażowych wyników głosowanie wygrał kandydat socjalistów, Ekologów i Partii Komunistycznej Emmanuel Gregoire, dotychczasowy zastępca pełniącej urząd mera Anne Hidalgo. Wygrał z kandydatką prawicy, byłą minister kultury Rachidą Dati. Oznacza to, że Partia Socjalistyczna utrzyma rządy w mieście, którym rządzi od 2001 roku.

Badanie ośrodka Ipsos BVA wskazuje, że lista Gregoire'a otrzymała 53,1 proc. głosów. Na listę Dati padło zaś, według tych danych, około 38 proc. głosów. Przed niedzielną drugą turą wyborów sondaże wskazywały na niemal równe poparcie dla Gregoire'a i Dati. - Paryż postanowił pozostać wierny swojej historii - powiedział Gregoire po zakończeniu niedzielnych wyborów. Zapewnił, że stolica Francji "nie jest i nigdy nie będzie miastem skrajnej prawicy".

Emmanuel Gregoire, nowy mer Paryża
Emmanuel Gregoire, nowy mer Paryża
Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"

BIZNES

Pojedynki w największych miastach

Z kolei skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) miało nadzieję na niespodziankę w Marsylii, drugim co do wielkości mieście w kraju, i wygraną Francka Allisio w pojedynku z obecnym merem Benoitem Payanem. Nadzieje te okazały się płonne, ponieważ w głosowaniu zwyciężył Payan. Badanie pracowni Elabe wskazuje na poparcie pomiędzy 53-56,2 proc. dla jego listy, wobec 39,1-41,5 dla kandydata RN.

Prawica będzie miała jednak swojego przedstawiciela w Nicei, ponieważ według sondażu ośrodka Ipsos-BVA merem zostanie Eric Ciotti, były polityk prawicowej partii Republikanie (LR) i zwolennik sojuszu tradycyjnej prawicy z RN. Wygrał on z urzędującym merem Christianem Estrosim stosunkiem 45 proc. do 39,5 procent głosów.

Marine Le Pen o "ogromnym zwycięstwie"

Jak wymienia "Le Monde", Partia Socjalistyczna (PS) zdołała utrzymać m.in. Paryż, Marsylię, Lille i Montpellier. Jednak prawicowa partia Republikanie (LR) odebrała lewicy jej tradycyjne miasta m.in. Brest, Clermont-Ferrand i Tulle. Francja Nieujarzmiona (LFI), "która prowadziła pierwszą dużą kampanię w wyborach lokalnych", ma na swym koncie wygrane w kilkunastu miastach, m.in. Roubaix. Napotkała jednak "szklany sufit" w innych, np. w Tuluzie, mimo zawartych tam sojuszy.

Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) spotkało rozczarowanie w Marsylii, Tulonie i Nimes, "które wydawały się w zasięgu ręki". Jednak, jak dodaje dziennik, RN potwierdziło w wyborach swoje strefy wpływu na południowym wschodzie i na północnym wschodzie. Komentując wynik głosowania, przewodniczący ugrupowania Jordan Bardella stwierdził, że "osiągnęło największy przełom w historii" oraz że zdobyło prawie 70 gmin. Marine Le Pen nazwała to "ogromnym zwycięstwem".

Marine Le Pen podczas demonstracji jej zwolenników w Paryżu, kwiecień 2025 rok
Marine Le Pen podczas demonstracji jej zwolenników w Paryżu, kwiecień 2025 rok
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT

"Le Monde" podkreśla, że ambicje RN "okazały się zbyt optymistyczne w wielkich miastach". "Nawet, jeśli RN nie nabiera w tych wyborach nowej dynamiki, to znajdzie w nich oparcie terytorialne”, ale pozostaje kluczowe pytanie, czy to wystarczy przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku, dodaje gazeta.

Kandydat, który mógłby stanąć przeciwko skrajnej prawicy

Portal "Politico" zwraca uwagę zaś na sukces byłego premiera Francji, obecnego mera Hawru Edouarda Philippe'a. Według wstępnych danych przekazanych przez agencję AFP zdobył około 47 proc. głosów i został wybrany na drugą kadencję. Philippe jest liderem centrowej partii Horyzonty, należącej do obozu prezydenta Emmmanuela Macrona i zamierza startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Sondaże dotyczące preferencji na ponad rok przed głosowaniem sugerowały, że byłby on najpoważniejszym kandydatem przeciwko reprezentantowi skrajnej prawicy.

"Główna lekcja, jaką należy wyciągnąć"

Jak skomentował "Le Figaro", dwie tury wyborów samorządowych "przyczyniły się do modyfikacji pejzażu politycznego na nieco ponad rok przed wyborami prezydenckimi". Dziennik krytykuje partie lewicowe za to, że w niektórych miastach zawarły porozumienia ze skrajnie lewicową Francją Nieujarzmioną (LFI). Przekonuje także, że LFI w skali ogólnokrajowej nie osiągnęła przełomu, a jedynie wzmocniła swoje pozycje w miejscach, gdzie jest silna.

W kontekście prawicy dziennik zauważa, że Zjednoczenie Narodowe umocniło w wyborach samorządowych swoje pozycje. W przypadku tej partii "jest jeszcze trudniej wyciągać wnioski dotyczące 2027 roku, ponieważ rdzeń jej elektoratu stanowi Francja wiejska i prowincjonalna", tymczasem "mecze polityczne koncentrują się w wielkich miastach" - zaznacza gazeta.

Na razie "główną lekcją, jaką należy wyciągnąć" jest według dziennika niska frekwencja, która według sondaży wynosiła około 57 procent w drugiej turze. Potwierdza to "zniechęcenie do demokracji" - stwierdza "Le Figaro".

Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"

Polska

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: PAP, "Politico"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YOAN VALAT

Czytaj także:
Donald Trump
Presja na Trumpa, szoki na rynkach. "Całkowicie oderwały się"
BIZNES
Magyar poddał się testowi na obecność narkotyków
Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"
Świat
Policjanci znaleźli substancje, z których można wytwarzać materiały wybuchowe
Eksplozja na osiedlu. "Materiały wybuchowe to po prostu jego pasja"
Wrocław
Śnieg, oblodzenie
Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW
METEO
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
WARSZAWA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
sudan szpital 04 who
Kolejny atak na szpital. Co najmniej 64 osoby nie żyją
Świat
KOLONOSKOPIA
Pustoszy organizm i portfel. "Koszty nie kończą się na terapii"
Zdrowie
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
imageTitle
Powiew optymizmu. Sochan z najlepszym występem w Knicks
EUROSPORT
Kierujący dosłownie zmiótł cztery zaparkowane samochody. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie
Uderzył w drzewo, rozbił kilka aut, dachował. Po czym wyszedł spokojnie z auta
Łódź
imageTitle
Inter traci przewagę. Cały mecz Zielińskiego
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał skręcić w lewo, nie poczekał. Ranne dzieci, nie żyje kobieta
Szczecin
imageTitle
Klasyfikacja medalowa HMŚ w Toruniu. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz "sama siebie dokleiła". Komentuje zdjęcie z AI
W KULUARACH
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli do banku podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy i zostali zatrzymani
WARSZAWA
imageTitle
Zgrupowanie czas start. Kadrowicze zjeżdżają do Warszawy
EUROSPORT
hawana kuba shutterstock_2708972419
Władze Kuby szykują się na atak USA
Świat
imageTitle
Kapitalne przyjęcie, jeszcze lepszy strzał. Oyedele z pierwszym golem
EUROSPORT
Michał wójcik 23 0730 1na1
Wójcik o wykluczonym z PiS senatorze: nie był moim przyjacielem
Polska
Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Zderzenie podczas lądowania. Dwie osoby zginęły, wielu rannych
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
BIZNES
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
METEO
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Rozbity pojazd poza jezdnią. Ciało 19-letniego kierowcy pod wrakiem
WARSZAWA
Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji
Ambulanse żydowskiej organizacji podpalone. Policja szuka trzech osób
Świat
imageTitle
Kolejny błysk Pietuszewskiego. Portugalczycy zachwyceni
EUROSPORT
imageTitle
"Mnie to też nie satysfakcjonuje, ale ta droga była ciężka"
EUROSPORT
imageTitle
Niepokojące słowa Osaki. Podopieczna Wiktorowskiego ma dość
EUROSPORT
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
WARSZAWA
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
METEO
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica