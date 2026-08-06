Wybory prezydenta na Węgrzech. Fidesz podjął decyzję
Na Węgrzech prezydenta wybiera parlament. Fidesz poinformował, że nie weźmie udziału "w parlamentarnym spektaklu" w najbliższy wtorek - głosi komunikat partii. Opozycja kwestionuje legalność odwołania ze stanowiska poprzedniego prezydenta, Tamasa Sulyoka, którego w 2024 roku wybrali deputowani partii Orbana.
"Ostatnim legalnym prezydentem Węgier był Tamas Sulyok" - twierdzi Fidesz.
Kto kandydatem na prezydenta Węgier?
Klub parlamentarny Tiszy wskazał termin głosowania, ale nadal nie wiadomo, kto będzie kandydatem ugrupowania. Zgodnie z konstytucją parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulyoka, co nastąpiło 20 lipca. Węgierski parlament przyjął 13 lipca poprawkę do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie z urzędu poprzedniego prezydenta. Sulyok podpisał nowelizację, a obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthoffer.
W lipcu propozycję premiera Petera Magyara w sprawie kandydowania na urząd prezydenta odrzuciła szachowa arcymistrzyni, Judit Polgar. Szef rządu podkreśla, że osoba ubiegająca się o najwyższy urząd w państwie musi być niezależna od partii politycznych.