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Świat

Wybory prezydenta na Węgrzech. Fidesz podjął decyzję

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Węgierski parlament zatwierdził zmiany w konstytucji
Prezydent Węgier Tamas Sulyok zainaugurował sesję Zgromadzenia Narodowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ROBERT HEGEDUS/PAP/EPA
Posłowie Fideszu nie wezmą udziału w wyborze nowego prezydenta Węgier - ogłosiła partia byłego premiera Viktora Orbana. W oświadczeniu ugrupowanie podkreśliło, że "ostatnim legalnym prezydentem był Tamas Sulyok".

Na Węgrzech prezydenta wybiera parlament. Fidesz poinformował, że nie weźmie udziału "w parlamentarnym spektaklu" w najbliższy wtorek - głosi komunikat partii. Opozycja kwestionuje legalność odwołania ze stanowiska poprzedniego prezydenta, Tamasa Sulyoka, którego w 2024 roku wybrali deputowani partii Orbana.

"Ostatnim legalnym prezydentem Węgier był Tamas Sulyok" - twierdzi Fidesz.

Węgierski parlament
Węgierski parlament
Źródło zdjęcia: ROBERT HEGEDUS/PAP/EPA

Kto kandydatem na prezydenta Węgier?

Klub parlamentarny Tiszy wskazał termin głosowania, ale nadal nie wiadomo, kto będzie kandydatem ugrupowania. Zgodnie z konstytucją parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulyoka, co nastąpiło 20 lipca. Węgierski parlament przyjął 13 lipca poprawkę do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie z urzędu poprzedniego prezydenta. Sulyok podpisał nowelizację, a obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthoffer.

W lipcu propozycję premiera Petera Magyara w sprawie kandydowania na urząd prezydenta odrzuciła szachowa arcymistrzyni, Judit Polgar. Szef rządu podkreśla, że osoba ubiegająca się o najwyższy urząd w państwie musi być niezależna od partii politycznych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Tamas SulyokViktor OrbanFideszPeter MagyarWęgry
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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