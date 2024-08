Poruszony słowami Tima Walza syn nie wytrzymał. "To mój tata"

- To mój tata! - powtarzał wyraźnie wzruszony Gus Walz, wskazując na przemawiającego podczas konwencji Partii Demokratycznej ojca, Tima. Kandydat na wiceprezydenta USA opowiadał m.in., jak ważne są prawa reprodukcyjne. I przytoczył swoje osobiste doświadczenia.

Podczas trzeciego dnia konwencji Partii Demokratycznej w Chicago Tim Walz został oficjalnie nominowany na kandydata na wiceprezydenta USA. Wygłoszone w trakcie imprezy przemówienie polityk wykorzystał do zaprezentowania się szerszemu gronu wyborców. Podkreślił swoje małomiasteczkowe pochodzenie. Odniósł się też do swoich doświadczeń jako weterana, nauczyciela, trenera drużyny futbolowej i gubernatora stanu Minnesota. Mówiąc, o swoich osiągnięciach w ostatniej z tych ról, Walz wskazał m.in. na obniżkę wybranych podatków, walkę z przestępczością czy zapewnienie posiłków w szkołach. - Obroniliśmy też prawa reprodukcyjne - dodał polityk. By podkreślić ich wagę podzielił się z zebranymi historią własnej rodziny.