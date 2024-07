Oficjalna nominacja dla Donalda Trumpa, wskazanie kandydata na wiceprezydenta, ogłoszenie programu wyborczego, przemówienia gości - oto, co czeka nas podczas Konwencji Krajowej Partii Republikańskiej, która startuje w poniedziałek.

W Milwaukee - największym mieście kluczowego dla wyniku wyborów stanu Wisconsin - spotka się niemal 2,5 tys. delegatów wybranych w partyjnych prawyborach, by formalnie zatwierdzić wynik prawyborów i wybrać Trumpa na kandydata republikanów w wyborach prezydenckich 5 listopada.

Kto wiceprezydentem?

Program imprezy podzielono na cztery tematy przewodnie: "uczynienie Ameryki znów bogatą" (poniedziałek), a następnie: bezpieczną (wtorek), silną (środa) i wielką (czwartek). Trump, który do Milwaukee przybył już w niedzielę, zapowiedział, że podczas konwencji chce ogłosić swojego kandydata na wiceprezydenta, choć zwykle dzieje się to przed konwencją.

Wśród faworytów są przede wszystkim senatorowie J.D. Vance z Ohio, Marco Rubio z Florydy, Tim Scott z Karoliny Południowej i gubernator Dakoty Północnej Doug Burgum. Vance, autor bestsellerowej powieści "Elegia dla bidoków", to przedstawiciel populistycznego i izolacjonistycznego skrzydła partii, podczas gdy pozostali to politycy partyjnego establishmentu sprzed czasów Trumpa. Wszyscy czterej są wśród mówców, którzy wystąpią na konwencji organizowanej w hali sportowej Fiserv Arena, na której na co dzień występuje drużyna NBA Milwaukee Bucks.