Polska wchodzi w "strefę turbulencji"  

Autorem opinii opublikowanej w piątek po południu jest Patrick Gautrat, ambasador Francji w Warszawie w latach 2002-2004. W obszernym artykule przypomina o przemianach w Polsce po 1989 roku. Zauważa także, że Polska "w trakcie całej swej historii zaznała wielu chwil chwały, ale również strasznych tragedii, które niekiedy wynikały częściowo z jej własnych błędów".

Gautrat zarzuca ustępującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że "robił wszystko, co możliwe, by przeszkodzić działaniom (rządu) Donalda Tuska po 2023 roku". Ocenia, że zwycięzca wyborów prezydenckich Karol Nawrocki "jest bardziej ideologiczny niż Duda" i prognozuje, że będzie starał się "przeszkodzić Tuskowi w działaniu, tak aby szybko wywołać dymisję lub upadek premiera i zastąpienie go 'rządem technicznym'". Przypomina, że 11 czerwca szef rządu zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania.

"Chaos polityczny" i "krucha koalicja" w Polsce

Dla Francji ten rezultat jest niepokojący, ponieważ kilka tygodni po podpisaniu w Nancy dwustronnego ambitnego traktatu w sferze bezpieczeństwa mamy od tej pory do czynienia z rządem, który ma mniej swobody działania i musi układać się z prezydentem otwarcie eurosceptycznym pisze "Le Figaro".

W Polsce "istnieje szeroki konsensus ponadpartyjny w sprawie wsparcia dla Ukrainy i wzmocnienia instrumentów obrony wobec potencjalnego zagrożenia rosyjskiego" - czytamy w artykule. Gautrat spodziewa się przy tym, że "w następnych tygodniach" pojawi się niejeden "impas instytucjonalny" a "krucha koalicja (rządowa) może się nawet rozpaść".

"Patrząc z perspektywy, nie jest to pierwszy raz, gdy Polska przeżyje pewien chaos polityczny. Można się jednak obawiać, że podważona zostanie jej pozycja w Europie, w której znów odnalazła należne miejsce" - podsumowuje były ambasador Francji w Warszawie.