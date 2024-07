Marine Tondelier - kim jest

Tondelier rzuca wyzwanie Jordanowi Bardelli

Po pierwszej turze przedterminowych wyborów parlamentarnych i historycznym zwycięstwie Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, lider tej skrajnie prawicowej partii, zaapelował do Jeana-Luca Mélenchona, by stanął razem z nim do telewizyjnej debaty przed drugą turą. W liście do Francuzów stwierdził, że lewica jest "egzystencjalnym zagrożeniem dla narodu francuskiego". Mélenchon wykluczył osobisty udział w debacie, sugerując innych kandydatów ze swojej partii. Tondelier napisała wówczas do Bardelli za pośrednictwem mediów społecznościowych, informując go, że lewicowa koalicja wspólnie ustaliła, że to ona ma ją reprezentować w debacie przed drugą turą wyborów. Kiedy Bardella kontynuował rozmowę z Mélenchonem, napisała: „Okej, więc to naprawdę oficjalne, Bardella chce dyskutować tylko z mężczyznami". Zieloni wydali następnie oświadczenie, w którym pytali: "Czego boi się Jordan Bardella?".