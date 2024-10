Takiego wyniku sondażu na Węgrzech nie było od lat

Według sondażu przeprowadzonego w pierwszej połowie października przez węgierski think thank 21 Research Center, największym poparciem wśród zdecydowanych wyborców cieszy się centroprawicowa partia opozycyjna TISZA (Tisztelet es Szabadsag - Szacunek i Wolność) (42 procent). Na drugim miejscu plasuje się rządzący Fidesz Viktora Orbana, który w badaniu uzyskał o 2 punkty procentowe mniej.

Magyar wkroczył do węgierskiej polityki na początku tego roku, przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jego naczelnym postulatem jest walka z korupcją. Reuters przypomina, że w ciągu 14-letnich rządów Orbana żadna opozycyjna partia nie zdołała zachwiać pozycją Fideszu. Dodaje, że TISZA to pierwsze opozycyjne ugrupowanie od ponad dekady, które stanowi realne zagrożenie dla Orbana.