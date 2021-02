Wtargnął z bronią na teren rezydencji premiera. Przyznał się do winy

Mężczyzna, który wtargnął w ubiegłym roku na teren rezydencji premiera Kanady Justina Trudeau, przyznał się w piątek do winy w ośmiu stawianych mu zarzutach, w tym do posiadania broni "w celu niebezpiecznym dla porządku publicznego". Za dwa tygodnie oczekiwany jest wyrok.

Policja federalna RCMP postawiła zatrzymanemu Correyowi Hurrenowi 22 zarzuty. Przyznał się on m.in. do posiadania broni, która w Kanadzie nie jest dostępna dla cywilnych nabywców, a także do przebywania na terenie publicznym z nabitą bronią oraz do poczynienia zniszczeń.