Joe Biden zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, oświadczając, że popiera w tym wyścigu Kamalę Harris. Dziennikarz TVN24 dotarł do nowych informacji o śmierci poszukiwanego przez policję Jacka Jaworka. W Tatrach nie wybudują na razie wyciągu, któremu sprzeciwiają się aktywiści. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 22 lipca.

1. Joe Biden zrezygnował

W kolejnym wpisie w mediach społecznościowych amerykański przywódca oświadczył, że przekazuje swoje poparcie wiceprezydentce Kamali Harris. Kandydat republikanów - były prezydent Donald Trump - jest pewny swego. W pierwszym komentarzu, udzielonym stacji CNN, powiedział, że Harris będzie mu w jesiennych wyborach łatwiej pokonać niż Bidena.

Decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z walki o reelekcję rodzi pytanie, kto przejmie od niego pałeczkę w wyścigu o Biały Dom. Samo poparcie udzielone wiceprezydentce przez Bidena nie oznacza, że zostanie ona kandydatką demokratów. - To, że jest wiceprezydentem nie oznacza, że nominacja należy jej się z automatu - tłumaczył korespondent TVN24 w Waszyngtonie Michał Sznajder. Jak dodał, "nie ma takich mechanizmów, ale są względy praktyczne". - Może być tak, że Joe Biden ją namaści, a delegaci będą mogli powiedzieć: szanujemy Joe Bidena, wycofał się, on wskazuje Kamalę Harris, my popieramy Kamalę Harris - mówił.

Biden zrezygnował. Kto go zastąpi? TVN24

O potencjalnej rezygnacji Bidena z wyścigu prezydenckiego mówiło się już od kilku tygodni, nie chciał on jednak dotąd słuchać namów, które płynęły z jego własnego środowiska politycznego, by ustąpić. Niektórzy demokraci wprost zwracali uwagę na widocznie pogarszający się stan zdrowia i starość 81-letniego polityka.

2. Nowe informacje o śmierci Jacka Jaworka

Pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje w sprawie odnalezionego na terenie rekreacyjnym w Dąbrowie Zielonej ciała mężczyzny z raną postrzałową głowy. Ma to być Jacek Jaworek.

Reporter TVN24 Jerzy Korczyński przypomniał, że policjanci trzy lata temu, gdy poszukiwali mężczyzny, publikowali portrety pamięciowe i symulacje pokazujące, jak on może wyglądać. - Z nieoficjalnych informacji, do których udało mi się dotrzeć wynika, że Jacek Jaworek w ogóle nie zmieniał wyglądu. Tak naprawdę wyglądał prawie tak samo jak trzy lata temu - powiedział. Dodał, że Jaworek ani nie zapuszczał brody, ani nie farbował włosów.

Jacek Jaworek nie zmieniał wyglądu. Jerzy Korczyński o nowych informacjach TVN24

Kolejna informacja nieoficjalna wskazuje na to, że prawdopodobnie mężczyzna został przywieziony na teren rekreacyjny samochodem. Samochód, który miał przywieźć Jaworka pokonał szutrową drogę i prawdopodobnie mężczyzna wysiadł w okolicy parkingu i przeszedł wzdłuż płotu za bramką boiska na terenach rekreacyjnych.

Jacek Jaworek jest podejrzany o potrójne zabójstwo. Zwłoki, które mają należeć do niego, znaleziono zaledwie kilka kilometrów od miejsca zbrodni. W sobotę dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński podał nieoficjalnie, że mężczyzna, którego ciało z raną postrzałową głowy znaleziono w Dąbrowie Zielonej, to właśnie Jacek Jaworek. Wskazują na to badania DNA.

Na miejscu gdzie odnaleziono ciało mężczyzny jest reporter TVN24 Jerzy Korczyński TVN24

3. Wstrzymali inwestycję na Nosalu w Tatrach

Ciąg dalszy awantury o stację narciarską na Nosalu. To inwestycja Tatrzańskiego Parku Narodowego, której sprzeciwiają się aktywiści. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową, która w praktyce zezwoliła na realizację planu władz parku. TPN zapowiada teraz odwołanie.

Spór o wyciąg na Nosalu. Tatrzański Park Narodowy jest za budową, obrońcy przyrody - przeciw "Fakty" TVN

Stacja ma zostać wybudowana w miejscu, gdzie w latach 1953-2009 funkcjonowała słynna trasa narciarska. Dla narciarzy to szansa, by zorganizować w Zakopanem Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Dla aktywistów - to zagrożenie dla zwierząt i niepotrzebna wycinka dwóch tysięcy drzew przez władze parku, które powinny przyrody bronić. Stacja na Nosalu jest m.in. marzeniem prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent Andrzej Duda w Zakopanem, w tle narciarze (2020 r.) Grzegorz Jakubowski/KPRP

- Cieszy nas, że wygrała przyroda Tatr. Decyzja SKO nie kończy sprawy, ale na razie wiemy, że na zbocze Nosala nie wejdą piły i nie wytną drzew. Bezpieczne jest też stanowisko sokoła wędrownego. To najlepszy moment, by park narodowy zweryfikował swoje plany - mówi tvn24.pl Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

4. Na Śląsku rozbił się samolot

W niedzielę rano w polu rzepaku na Śląsku rozbił się samolot. To lekka maszyna sportowa. Strażacy zastali na miejscu wypadku pożar. Po jego ugaszeniu odnaleźli w środku ciało 75-letniego pilota.

Samolot spadł na pole, pilot nie żyje TVN24

Jak przekazał kapitan Tomasz Kołodziej, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w niedzielę doszło do wypadku samolotu w miejscowości Lipowa, w powiecie żywieckim (Śląskie). - To polskiej produkcji sportowy samolot Prząśniczka J-1B - informuje Kołodziej. Maszyna została zaprojektowana w latach 60. XX wieku.

5. Znika las, wyrosną hotele

W Łebie wycięto półtora hektara nadmorskiego lasu, obok ma powstać hotel w postaci pięciu siedmiopiętrowych budynków. Działka, na której dokonano rzezi drzew, należy do Lasów Państwowych. Dwa kilometry dalej powstaje osiedle kilkunastu apartamentowców dla turystów.

Protest w Łebie przeciwko wycinkom lasu pod inwestycje, 14 kwietnia 2024 roku

Mieszkańcy i aktywiści protestują przeciwko turystyfikacji Łeby. Ich starania opisał w artykule reporter tvn24.pl Tomasz Słomczyński.

Wycięty las - tereny inwestycyjne w Łebie

- Przy wsparciu osób, które będą chciały też działać w tym kierunku, i właśnie w dialogu społecznym i ze społecznością łebską, jeśli nastroje będą takie, żebyśmy to zatrzymali, to będziemy próbowali to zatrzymać i ograniczyć - zadeklarowała nowa burmistrz Agnieszka Derba. Podczas kampanii wyborczej głośno opowiadała się przeciwko inwestycji na terenie byłej wojskowej bazy i przeciwko stawianiu dużych hotelowców. Jak zamierza tego dokonać? Sprawdził to Tomasz Słomczyński.

6. Pierwsi szybujący nad K2 w wywiadzie dla TVN24

Sebastian Kawa i Sebastian Kot Lampart jako pierwsi przelecieli szybowcem nad szczytem K2 (8611 m n.p.m.). We "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 opowiedzieli o szczegółach, związanych z ich niezwykłym osiągnięciem. - Po tym czterogodzinnym locie byliśmy maksymalnie wykończeni - stwierdzili zgodnie.

Karakorum to drugi pod względem wysokości łańcuch górski na świecie, a jego najwyższy szczyt, czyli K2, ma 8611 m n.p.m. Przelot nad tym szczytem był głównym celem polskich pilotów szybowcowych.

- Tu nawet helikoptery nie polecą do baz, jeżeli szczyty gór są zakryte chmurami. My mamy doświadczenie, potrafimy przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja z burzową chmurą, czego można spodziewać się powyżej szczytu. Ważne są precyzyjne umiejętności latania szybowcem. Jakiekolwiek błędy techniczne w sterowaniu mogą się skończyć zderzeniem ze zboczem górskim. To jest podstawowy problem. Drugim jest to, że tego terenu nikt nie zna. Tutaj nikt nie latał przed nami - przyznał Kawa.

Autorka/Autor:bp/adso

Źródło: PAP, CNN, Reuters, New York Times, tvn24.pl