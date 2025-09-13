Logo strona główna
Świat

"Absolutnie niewyobrażalna" operacja. Amerykanie dowiedzieli się w ostatniej chwili

Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Katar. Wybuch w Dosze
Źródło: Reuters
Izraelski atak na przywódców Hamasu w Dausze miał zostać przeprowadzony tak szybko, by Waszyngton nie miał czasu na reakcję - donosi dziennik "Wall Street Journal". - Izrael przekroczył wszelkie granice - oświadczył premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

"WSJ" oparł się na wywiadach z kilkoma wysokimi rangą urzędnikami amerykańskiej administracji, znającymi tajniki izraelskiej operacji. Według nich atak na Dauhę, do którego doszło 9 września, został zaplanowany tak, aby uniknąć wtargnięcia izraelskich myśliwców w przestrzeń powietrzną krajów arabskich i miał być przeprowadzony tak szybko, aby administracja prezydenta USA Donalda Trumpa miała jak najmniej czasu na sprzeciwienie się tej akcji.

Według dziennika izraelskie myśliwce - osiem F-15 i cztery F-35, poleciały nad Morze Czerwone, po przeciwnej od Kataru stronie Półwyspu Arabskiego. Stamtąd część samolotów wystrzeliła pociski balistyczne dalekiego zasięgu w przestrzeń kosmiczną nad Arabią Saudyjską, które następnie sięgnęły Dauhy.

Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich

USA bez szans na reakcję

"WSJ" podkreślił, że Izrael poinformował armię amerykańską o planowanym ataku dopiero na kilka minut przed akcją. Izraelczycy początkowo nie podali precyzyjnych informacji o celu, jednak amerykańskie czujniki kosmiczne, które wykrywają podczerwone sygnały cieplne, zarejestrowały start i trajektorię pocisków i zlokalizowały Dauhę jako miejsce docelowe.

Zdaniem jednego z amerykańskich urzędników, powiadomienie o akcji przekazano do Waszyngtonu w tak krótkim czasie przed wystrzeleniem pocisków, że nie było możliwości cofnięcia lub wstrzymania rozkazu. "Operacja była absolutnie niewyobrażalna" - zacytowała gazeta źródło w USA. Według dziennika, po otrzymaniu od amerykańskiego dowództwa na Bliskim Wschodzie informacji o ataku, Trump polecił powiadomienie Katarczyków swojemu specjalnemu wysłannikowi, Steve'owi Witkoffowi. Było już jednak za późno. Katar poinformował, że ostrzeżenie nadeszło około 10 minut po tym, gdy izraelskie pociski spadły na Dauhę.

Zniszczony budynek w Dosze po izraelskim ataku
Zniszczony budynek w Dosze po izraelskim ataku
Źródło: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

Dowód na militarną przewagę Izraela

"WSJ" podkreślił w podsumowaniu, że Izrael nie zawahał się zrealizować ataku z użyciem pocisków dalekiego zasięgu, wymierzonego w terytorium ważnego amerykańskiego sojusznika.

Cała akcja pokazała - w ocenie dziennika - skalę przewagi militarnej armii izraelskiej nad resztą regionu i jej zdolność do przeprowadzania uderzeń z dalekiej odległości i z dużą precyzją. Izraelowi nie udało się jednak zabić czołowych przywódców politycznych Hamasu, którzy przyjechali do Kataru, aby omawiać najnowszą propozycję USA, dotyczącą zakończenia wojny w Strefie Gazy. Zginęła jedynie grupa niższych rangą funkcjonariuszy palestyńskiej organizacji, w tym syn jednego z przywódców ruchu, Chalila al-Hajji, oraz członek katarskich sił bezpieczeństwa wewnętrznego.

Izraelskie wojsko
Izraelskie wojsko
Źródło: ATEF SAFADI/PAP/EPA

Izrael "przekroczył wszelkie granice"

Izraelski atak wywołał oburzenie w Katarze i sprzeciw społeczności międzynarodowej. - Izrael, kierowany przez zagorzałych ekstremistów, przekroczył wszelkie granice - mówił katarski premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, odnosząc się do roli Kataru jako mediatora w rozmowach pokojowych między Hamasem a Izraelem.

- Jak możemy gościć przedstawicieli Izraela, skoro kraj ten dopuścił się tego ataku? - przyznał szef katarskiego rządu.

500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków

Jak przekazał "WSJ", Trump przeprowadził 9 września stanowczą rozmowę z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, w trakcie której wyraził głęboką frustrację z powodu zbyt późnej informacji o planowanym ataku. Amerykański prezydent argumentował, że akcja była nierozsądna i miał za złe, że dowiedział się o wszystkim od armii amerykańskiej, a nie od izraelskiego rządu.

Według dziennika przywódcy państw arabskich planują wkrótce spotkać się w Dausze, aby wypracować odpowiedź na izraelski atak.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

IzraelBenjamin NetanjahuKatarHamasUSADonald Trump
