Najpierw przybył do Ukrainy, a trzy dni później ku zaskoczeniu wszystkich spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Po tym jak premier Węgier Viktor Orban zapowiedział na poniedziałek "równie zaskakujące" wizyty okazało się, że przybył do Chin, gdzie ma przeprowadzić rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Premier Węgier Viktor Orban przybył w poniedziałek do Pekinu, gdzie ma przeprowadzić rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem - poinformowała agencja Reutera powołując się na wypowiedź sekretarza prasowego węgierskiego premiera Bertalana Havasiego dla agencji MTI. "Misja pokojowa premiera Viktora Orbana jest kontynuowana" - powiedział Havasi. Rozmowy - jak się przypuszcza - będą dotyczyć sposobów zakończenia wojny na Ukrainie. Premierowi towarzyszy minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Wizyta w Pekinie jest już trzecią niespodziewaną podrózą Orbana w ramach - jak sam to określił - "misji pokojowej" od czasu przejęcia przez Węgry półrocznej, rotacyjnej prezydencji w Radzie UE. Wcześniej odwiedził Kijów i Moskwę; ta ostatnia wizyta spotkała z nieprzychylną reakcją pozostałych państw UE. Szef gabinetu politycznego premiera Balazs Orban oświadczył w niedzielę, że Węgry chcą otworzyć kanały komunikacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jak dodał, premier uważa za swój obowiązek, aby Wspólnota podjęła aktywne działania w sprawie wojny na Ukrainie ponieważ "inercja i hasła powtarzane do tej pory wydają się prowadzić donikąd", chociaż zdaje sobie sprawę, że nie ma mandatu aby występować w roli reprezentanta UE.